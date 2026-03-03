LEGISLATURA: Nueva conformación de las Comisiones de asesoramiento permanente Andrés Toledo03/03/2026Prensa

Comisión de Legislación general, peticiones, poderes, reglamentos, asuntos constituciones, municipales y comunales Nº 1:
Presidente: Legislador Raúl Von Der Thusen (SF).
Vicepresidenta: Legisladora María Victoria Vuoto (PJ).
Secretaria: Legisladora Natalia Gracianía (LLA)
Son vocales las y los legisladores Federico Greve y Myriam Martínez (FORJA); Matías Lapadula (PG); Juan Carlos Pino (PJ); Pablo Villegas (MPF); María Laura Colazo (PV); Gisela Dos Santos (ST) y Jorge Lechman (SF).
Comisión de Economía, presupuesto, hacienda, finanzas y política Fiscal Nº 2:
Presidente: Legislador Matías Lapadula (PG)
Vicepresidente: Legislador Juan Carlos PINO (PJ)
Secretaria: Legisladora Natalia Gracianía (LLA)
Integran además cómo vocales las y los legisladores Federico Sciurano y Myriam Martínez (FORJA); María Victoria Vuoto (PJ); Damián Löffler (MPF); María Laura Colazo (PV); Gisela Dos Santos (ST); Raúl Von Der Thusen (SF) y Jorge Lechman (SF).
Comisión de Obra Pública, servicios públicos, transporte, comunicaciones, agricultura, ganadería, industria, comercio, recursos naturales (Pesca, bosques, minería, aguas, flora y fauna), turismo, energía y combustibles Nº 3:
Presidente: Legislador Damián Löffler (MPF)
Vicepresidente: legislador Federico Sciurano (FORJA)
Secretaria: Gisela Dos Santos (ST)
Son vocales de este espacio las y los legisladores María Laura Colazo (PV); Myriam Martínez (FORJA); Luciano Selzer (LLA); Tomas García y Juan Carlos Pino (PJ); Jorge Lechman (SF); Matías Lapadula (PG) y Raúl Von Der Thusen (SF).
Comisión de Educación, cultura, medio ambiente, ciencia y tecnología Nº 4:
Presidente: Legislador Luciano Selzer (LLA)
Vicepresidente: Legisladora María Laura Colazo (PV)
Secretario: Raúl Von Der Thusen (SF)
Integran además Federico Sciurano (FORJA); Tomas García (PJ); Pablo Villegas (MPF); Gisela Dos Santos (ST) y Matías Lapadula (PG).
Comisión de Acción de Social, familia y minoridad. Salud pública, deportes, recreación, vivienda, tierras fiscales, asistencia, previsión social y trabajo Nº 5:
Presidenta: Legisladora Myriam Martínez (FORJA)
Vicepresidente: Legislador Juan Carlos Pino (PJ)
Secretario: Legislador Damián Löffler (MPF)
Componen este espacio asimismo las y los legisladores Raúl Von Der Thusen (SF); Matías Lapadula (PG); María Laura Colazo (PV); Gisela Dos Santos (ST) y Luciaro Selzer (LLA).
Comisión de Justicia, seguridad, relaciones institucionales, seguimiento legislativo y Derechos Humanos Nº 6:
Presidenta: Legisladora Natalia Gracianía (LLA)
Vicepresidente: Legislador Federico Greve (FORJA)
Secretaria: Legisladora María Laura Colazo (PV)
Como vocales la integran las y los legisladores María Victoria Vuoto (PJ); Pablo Villegas (MPF); Raúl Von Der Thusen (SF); Gisela Dos Santos (ST) y Matías Lapadula (PG).
Comisión Malvinas, Atlántico Sur y Antártida Nº 7:
Presidente: Legislador Federico Sciurano (FORJA)
Vicepresidente: Legislador Matías Lapadula (PG)
Secretaria: Legisladora María Laura Colazo (PV)
Son vocales las y los legisladores Gisela Dos Santos (ST); Tomás García (PJ); Natalia Gracianía (LLA); Federico Greve (FORJA); Jorge Lechman (ST); Damián Löffler (MPF); Myriam Martínez (FORJA); Juan Carlos Pino (PJ); Pablo Villegas (MPF); Raúl Von Der Thusen (SF); Luciano Selzer (LLA) y María Victoria Vuoto (PJ).
Comisión de Parlamento Patagónico, Mercosur, integración regional y
Asuntos internacionales Nº 8:
Presidenta: Legisladora Gisela Dos Santos (ST)
Vicepresidenta: Legisladora Myriam Martínez (FORJA)
Secretario: Legislador Matías Lapadula (PG)
Como vocales titulares son las y los legisladores María Laura Colazo (PV); Natalia Gracianía (LLA); Damián Löffler (MPF); María Victoria Vuoto (PJ) y Raúl Von Der Thusen (SF). En tanto son suplentes Luciano Selzer (LLA); Federico Greve (FORJA); Jorge Lechman (SF); Juan Carlos Pino (PJ); Federico Sciurano (FORJA); Pablo Villegas (MPF) y Tomás García (PJ).
Comisión de Innovación Nº 9:
Presidenta: Legisladora María Victoria Vuoto (PJ)
Vicepresidente: Legislador Raúl Von Der Thusen (SF)
Secretario: Legislador Matías Lapadula (PG)
Son vocales de este espacio las y los legisladores Natalia Gracianía (LLA); Pablo Villegas (MPF); Gisela Dos Santos (ST); María Laura Colazo (PV) y Federico Sciurano (FORJA).