LEGISLATURA: Nueva conformación de las Comisiones de asesoramiento permanente Andrés Toledo03/03/2026Prensa

Por Armando Cabral

Tierra del Fuego 03/03/2026.- Las y los Legisladores aprobaron, en la última sesión de 2025, la resolución que da cuenta de las nuevas autoridades de las Comisiones Permanentes de Asesoramiento para el 43º período de sesiones parlamentarias.

 

Comisión de Legislación general, peticiones, poderes, reglamentos, asuntos constituciones, municipales y comunales Nº 1:

Presidente: Legislador Raúl Von Der Thusen (SF).
Vicepresidenta: Legisladora María Victoria Vuoto (PJ).
Secretaria: Legisladora Natalia Gracianía (LLA)

Son vocales las y los legisladores Federico Greve y Myriam Martínez (FORJA); Matías Lapadula (PG); Juan Carlos Pino (PJ); Pablo Villegas (MPF); María Laura Colazo (PV); Gisela Dos Santos (ST) y Jorge Lechman (SF).

 

 

Comisión de Economía, presupuesto, hacienda, finanzas y política Fiscal Nº 2:

Presidente: Legislador Matías Lapadula (PG)
Vicepresidente: Legislador Juan Carlos PINO (PJ)
Secretaria: Legisladora Natalia Gracianía (LLA)

Integran además cómo vocales las y los legisladores Federico Sciurano y Myriam Martínez (FORJA); María Victoria Vuoto (PJ); Damián Löffler (MPF); María Laura Colazo (PV); Gisela Dos Santos (ST); Raúl Von Der Thusen (SF) y Jorge Lechman (SF).

 

Comisión de Obra Pública, servicios públicos, transporte, comunicaciones, agricultura, ganadería, industria, comercio, recursos naturales (Pesca, bosques, minería, aguas, flora y fauna), turismo, energía y combustibles Nº 3:

Presidente: Legislador Damián Löffler (MPF)
Vicepresidente: legislador Federico Sciurano (FORJA)
Secretaria: Gisela Dos Santos (ST)

Son vocales de este espacio las y los legisladores María Laura Colazo (PV); Myriam Martínez (FORJA); Luciano Selzer (LLA); Tomas García y Juan Carlos Pino (PJ); Jorge Lechman (SF); Matías Lapadula (PG) y Raúl Von Der Thusen (SF).

Comisión de Educación, cultura, medio ambiente, ciencia y tecnología Nº 4:

Presidente: Legislador Luciano Selzer (LLA)
Vicepresidente: Legisladora María Laura Colazo (PV)
Secretario: Raúl Von Der Thusen (SF)

Integran además Federico Sciurano (FORJA); Tomas García (PJ); Pablo Villegas (MPF); Gisela Dos Santos (ST) y Matías Lapadula (PG).

 

Comisión de Acción de Social, familia y minoridad. Salud pública, deportes, recreación, vivienda, tierras fiscales, asistencia, previsión social y trabajo Nº 5:

Presidenta: Legisladora Myriam Martínez (FORJA)
Vicepresidente: Legislador Juan Carlos Pino (PJ)
Secretario: Legislador Damián Löffler (MPF)

Componen este espacio asimismo las y los legisladores Raúl Von Der Thusen (SF); Matías Lapadula (PG); María Laura Colazo (PV); Gisela Dos Santos (ST) y Luciaro Selzer (LLA).

Comisión de Justicia, seguridad, relaciones institucionales, seguimiento legislativo y Derechos Humanos Nº 6:

Presidenta: Legisladora Natalia Gracianía (LLA)
Vicepresidente: Legislador Federico Greve (FORJA)
Secretaria: Legisladora María Laura Colazo (PV)

Como vocales la integran las y los legisladores María Victoria Vuoto (PJ); Pablo Villegas (MPF); Raúl Von Der Thusen (SF); Gisela Dos Santos (ST) y Matías Lapadula (PG).

 

Comisión Malvinas, Atlántico Sur y Antártida Nº 7:

Presidente: Legislador Federico Sciurano (FORJA)
Vicepresidente: Legislador Matías Lapadula (PG)
Secretaria: Legisladora María Laura Colazo (PV)

Son vocales las y los legisladores Gisela Dos Santos (ST); Tomás García (PJ); Natalia Gracianía (LLA); Federico Greve (FORJA); Jorge Lechman (ST); Damián Löffler (MPF); Myriam Martínez (FORJA); Juan Carlos Pino (PJ); Pablo Villegas (MPF); Raúl Von Der Thusen (SF); Luciano Selzer (LLA) y María Victoria Vuoto (PJ).

 

Comisión de Parlamento Patagónico, Mercosur, integración regional y
Asuntos internacionales Nº 8:

Presidenta: Legisladora Gisela Dos Santos (ST)
Vicepresidenta: Legisladora Myriam Martínez (FORJA)
Secretario: Legislador Matías Lapadula (PG)
Como vocales titulares son las y los legisladores María Laura Colazo (PV); Natalia Gracianía (LLA); Damián Löffler (MPF); María Victoria Vuoto (PJ) y Raúl Von Der Thusen (SF). En tanto son suplentes Luciano Selzer (LLA); Federico Greve (FORJA); Jorge Lechman (SF); Juan Carlos Pino (PJ); Federico Sciurano (FORJA); Pablo Villegas (MPF) y Tomás García (PJ).

 

Comisión de Innovación Nº 9:

Presidenta: Legisladora María Victoria Vuoto (PJ)
Vicepresidente: Legislador Raúl Von Der Thusen (SF)
Secretario: Legislador Matías Lapadula (PG)

Son vocales de este espacio las y los legisladores Natalia Gracianía (LLA); Pablo Villegas (MPF); Gisela Dos Santos (ST); María Laura Colazo (PV) y Federico Sciurano (FORJA).

 

