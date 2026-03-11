LEGISLATURA: Encuentro con delegación diplomática y empresarial de China

Ushuaia, 11/03/2026.- La vicegobernadora Mónica Urquiza, junto a integrantes del cuerpo legislativo, recibió en la sede de la Presidencia del Parlamento a la delegación de la República Popular China, encabezada por el embajador Wang Wei. La visita se enmarca en una misión oficial diplomática y empresarial del país asiático en Tierra del Fuego.

El Embajador arribó acompañado por un equipo técnico y diplomático conformado por: Xue Dongxiao (Consejera); An Guanghui (Consejero de Comercio y Economía); Xie Zhicheng (Tercer Secretario e Intérprete), Zhu Yanjing (Agregada Comercial) y Yang Duozhou (Agregado Diplomático).

Durante el encuentro, las autoridades fueguinas destacaron la relevancia de fortalecer vínculos estratégicos que impulsen inversiones capaces de generar empleo genuino y diversificar la matriz productiva local.

Asimismo, las y los Legisladores subrayaron el compromiso del Parlamento para proveer el marco normativo y las herramientas institucionales necesarias que permitan consolidar la cooperación internacional y el desarrollo económico provincial. De esta forma, el diplomático valoró el encuentro y remarcó la voluntad de “seguir construyendo lazos de cooperación mutua entre ambas naciones”.

Las y los Parlamentarios agradecieron el respaldo permanente de China a la Argentina en los organismos multilaterales respecto al reclamo soberano, legítimo e irrenunciable de las Islas Malvinas.

Participaron del encuentro, las legisladora María Laura Colazo (PV), Gisela Dos Santos (ST) y los legisladores Raúl Von Der Thusen (SF), Federico Greve y Federico Sciurano (FORJA).

Cabe mencionar que, en la mañana de hoy, la vicegobernadora Mónica Urquiza acompañó al gobernador de la Provincia, Prof. Gustavo Melella, al Embajador y su comitiva y a Veteranos de guerra en un homenaje a los héroes caídos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, realizado en el monumento a las Malvinas.