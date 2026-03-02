Lechman: “Ordenar prioridades” y mirar más allá: Lechman insistió en un nuevo rumbo productivo»

Tierra del Fuego 02/03/2026.- Tierra del Fuego debe salir de la dependencia de una sola lógica y abrirse a nuevas alternativas productivas responsables. Con esa definición, el legislador Jorge Lechman volvió a plantear la necesidad de un cambio de rumbo que permita diversificar la matriz económica provincial, atraer inversiones y generar empleo genuino, sin que la reconversión deje trabajadores afuera.

En su análisis sobre el discurso de apertura de sesiones de este domingo por parte del gobernador Gustavo Melella, Lechman sostuvo que siempre hay una expectativa de que al gobierno provincial le vaya bien, aunque advirtió que el cuadro económico actual impone señales complejas.

En esa línea, al proyectar el 2026, describió un escenario delicado. “Muy preocupado. Económicamente la provincia, yo no soy quién para decir que está quebrada, pero roza esa situación”, afirmó, al vincular la fragilidad actual con la falta de reconversión productiva y la dependencia de decisiones nacionales. “Tierra del Fuego ha perdido un tiempo precioso en los últimos 50 años en no reconvertirse. Siempre hemos estado atados a la voluntad del gobierno nacional de turno, que nos dé dádivas, que nos ayude, y eso ha hecho que hoy estemos en esta situación”, dijo.

También pidió revisar responsabilidades locales en debates sensibles del empleo, y puso como ejemplo el sector textil: sostuvo que no se trata de un problema atribuible solo al Gobierno nacional actual y recordó que “hasta el gobierno de Alberto Fernández” se tomaron decisiones que impactaron de lleno en la actividad. En ese marco, cuestionó que “muchos actores políticos de Tierra del Fuego” avalaran medidas que, según describió, dejaron a la industria en una situación límite.

En el marco de la apertura del 43º período ordinario de sesiones legislativas fueguinas, Lechman sostuvo que “es momento de tomar decisiones y pensar un camino que ordene prioridades”, y advirtió que la discusión no puede quedar atrapada en diagnósticos repetidos ni en soluciones de corto plazo que solo administran el problema.

“La provincia ha perdido un tiempo precioso en los últimos 50 años. Y no ha dado frutos. Hay que trabajar en eso”, expresó, al insistir en que la política debe enfocarse en resultados concretos que se traduzcan en mejoras reales para la vida cotidiana.

En ese sentido, remarcó que la necesidad de progreso está directamente vinculada a la posibilidad de crear trabajo y recuperar previsibilidad. “Hay que reconvertirse, buscar inversiones, no atarnos a una sola mirada. Hoy la gente necesita trabajar, necesitamos progresar”, afirmó.

Para Lechman, el debate económico no puede medirse solo en indicadores o anuncios, sino en el impacto directo sobre las familias fueguinas. “El progreso tiene que verse en la calidad de vida de los fueguinos”, señaló, al plantear que el objetivo final de cualquier política productiva debe ser elevar el bienestar de la población.

En la misma línea, Lechman amplió el enfoque hacia las prioridades sociales y remarcó que educación y salud no pueden seguir atrapadas en desigualdades que terminan fragmentando a la sociedad. Planteó que, para sostener servicios públicos de calidad, resulta indispensable jerarquizar a quienes los hacen funcionar todos los días: docentes, personal de salud y trabajadores de la administración general.

En ese marco, sostuvo que deben contar con salarios dignos y con formación permanente, porque el acceso efectivo a esos derechos no solo ordena la agenda pública, sino que “marca el termómetro de una provincia que se toma en serio su futuro”.