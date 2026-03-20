Lechman le reclamó a Melella que se haga cargo de la crisis y convoque de urgencia a toda la Legislatura

Ushuaia 20/03/2026.- El legislador provincial Jorge Lechman cuestionó al gobernador Gustavo Melella por la crisis económica y social que atraviesa Tierra del Fuego y advirtió que ya no hay margen para seguir eludiendo responsabilidades políticas. En ese marco, reclamó que el mandatario se ponga al frente de la situación, gobierne desde la provincia y convoque de manera urgente tanto al oficialismo como a la oposición para discutir una salida.

Sobre esa base, sostuvo que Melella no puede permanecer al margen de una discusión que, a su entender, exige presencia y conducción política. “Acá el gobernador Melella se tiene que poner los pantalones largos, y dedicarse a gobernar desde Tierra del Fuego y dejar de gobernar fuera de la provincia”, lanzó.

En declaraciones radiales, Lechman recurrió a una comparación para fijar su postura sobre el papel que debería asumir el gobernador en un contexto de máxima tensión. “El gobernador es la cabeza del poder en Tierra del Fuego. Es como un padre de familia. El padre de familia es el que tiene que convocar a la familia para ver cómo se solucionan los problemas. No el hijo menor”, afirmó.

Lechman remarcó además que la situación excede la figura del mandatario y compromete de lleno a toda la población fueguina. “La suerte de Melella no es la suerte de él persona, es la suerte de casi 300.000 fueguinos, que somos los ciudadanos que vivimos en esta provincia. Ojalá fuese solamente la suerte de una persona. Porque esa persona, en un proceso de elecciones, se cambia y listo. Pero acá estamos involucrados 300.000 personas. Y con una situación socioeconómica gravísima”, advirtió.

En esa línea, insistió en que el problema no se resuelve esquivando el fondo de la discusión, sino asumiendo responsabilidades políticas y corrigiendo el rumbo. “Tiene que asumir su responsabilidad. Y tiene que enderezar el barco”, afirmó.

Para describir la gravedad del escenario, Lechman utilizó una comparación directa. “Hoy Melella está atravesando un temporal en un barco que no tiene máquina. Y con el agravante de que el capitán, en vez de estar enfrente del timón, se ha escondido en el camarote”, disparó. A renglón seguido, redobló la crítica: “Acá lo que necesitamos es que él se haga cargo de la problemática a la que ha llevado a la provincia de Tierra del Fuego. Porque esto es exclusivamente responsabilidad de la impericia y de la negligencia que ha ejercido el gobernador con todos los ciudadanos de Tierra del Fuego”, sostuvo.

El parlamentario vinculó esas críticas con el cuadro financiero que en los últimos días comenzó a admitir el propio Ejecutivo. Según planteó, lo que ahora reconoce el oficialismo no hace más que ratificar lo que la oposición venía señalando desde hace tiempo. “Cuando lo decíamos parecíamos exagerados, pero hoy queda claro que el problema era real”, sostuvo.

A su entender, el punto más preocupante no es solo la magnitud de la crisis, sino la ausencia de un rumbo claro. “El verdadero problema es que hay un déficit estructural enorme. No hay un plan claro que marque hacia dónde va la provincia”, señaló.

Lechman rechazó además que la salida pueda pasar por seguir cargando sobre quienes producen y generan empleo. Desde su mirada, insistir con ese camino solo agravaría un panorama económico que ya muestra señales evidentes de deterioro.

A la vez, apuntó contra las prioridades políticas del oficialismo en medio del deterioro de las cuentas públicas y del malestar social. Según dijo, mientras la provincia se hundía en un cuadro cada vez más delicado, el Gobierno eligió poner el foco en la reforma constitucional, una discusión que —remarcó— no le resuelve la vida a ningún ciudadano.

“La provincia hoy no la salva ni Mandrake en el estado en el que está”, afirmó Lechman. Y agregó que la crisis ya no golpea solamente al Estado, sino que se siente en toda la sociedad fueguina y también en los municipios.

Por último, el legislador aseguró que la oposición está dispuesta a acompañar medidas serias para enfrentar la situación. Pero aclaró que el primer paso debe darlo el gobernador, con una convocatoria política amplia y una señal concreta de conducción. “No hay más lugar para maquillajes”, concluyó.