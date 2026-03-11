Lechman apuntó contra el Gobierno tras la recusación en su contra: “La provincia está como está porque la gobiernan brutos e ignorantes”

Ushuaia 11/03/2026.-. El abogado Antonio César Petkos, de planta permanente del Gobierno provincial e interviniente en las causas vinculadas a la reforma constitucional, pidió apartar a Jorge Lechman del expediente que se sigue contra el juez del Superior Tribunal de Justicia Ernesto Löffler. La polémica se desató porque en su presentación sostuvo que el legislador votó contra la necesidad de la reforma constitucional el 13 de diciembre de 2023, cuando, según señaló el propio Lechman, todavía no había asumido su banca.

La reunión del lunes del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego abrió una nueva controversia en torno al expediente contra el juez Ernesto Löffler. En ese marco, Antonio César Petkos presentó una recusación contra el legislador Jorge Lechman y solicitó su apartamiento por una supuesta intervención previa en el debate por la reforma constitucional.

El planteo quedó en el centro de la discusión por los fundamentos utilizados para sostener la recusación. Según se indicó en la presentación, Lechman habría votado en contra de la necesidad de la reforma constitucional el 13 de diciembre de 2023. Sin embargo, el propio legislador rechazó ese argumento y remarcó que en esa fecha todavía no se encontraba en funciones.

En declaraciones a Radio Provincia, Lechman respondió al contenido del escrito y aseguró: “El 13 de diciembre yo no era legislador en funciones. Es imposible que haya votado nada”. Además, recordó que asumió su banca el 17 de diciembre de 2023, por lo que consideró que el planteo se apoya en un hecho que no pudo haber ocurrido.

Durante sus declaraciones, Lechman extendió además sus cuestionamientos al Gobierno provincial. “La provincia está en el estado que está porque estamos gobernados por brutos, ignorantes y lamentablemente no les interesa un carajo lo que le pase a Tierra del Fuego”, expresó al ser consultado por la presentación impulsada en su contra.

Petkos firmó la recusación con su nombre, sin aclarar si lo hacía en su rol oficial o como abogado particular. Ahora, el Consejo de la Magistratura deberá decidir cómo sigue el trámite.