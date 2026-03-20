La reforma electoral de Milei enfrenta resistencias en todos los partidos

Argentina 20/03/2026.- Avanza el plan para eliminar las PASO y crece la resistencia. Dirigentes de todos los partidos apuntan a una jugada electoral del oficialismo.

La reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional ya empezó a generar ruido en todo el sistema político. La iniciativa para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) suma cuestionamientos no solo del peronismo, sino también de la UCR y el PRO, en un escenario donde los gobernadores vuelven a posicionarse como actores clave.

El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza, busca llevar al Congreso un paquete de cambios que incluye dos ejes centrales: la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y la eliminación de las PASO tal como funcionan en la actualidad.

Un proyecto con resistencias en todos los frentes

Desde el Ministerio del Interior sostienen que el objetivo principal es reducir costos y “mejorar el sistema electoral”. Sin embargo, la iniciativa genera desconfianza transversal.

En el peronismo, tanto el kirchnerismo como otros sectores del PJ coinciden en que eliminar las primarias debilitaría la competencia interna en un contexto de fuerte fragmentación. Las PASO son vistas como una herramienta clave para ordenar candidaturas en escenarios donde no hay liderazgos definidos.

Desde el Instituto Patria fueron contundentes: consideran que se trata de una herramienta “fundamental” y anticipan que no permitirán su derogación.

Dudas sobre el verdadero objetivo

A pesar del argumento oficial sobre el ahorro fiscal, en todos los espacios políticos se repite una lectura común: la reforma responde a una estrategia electoral.

Dirigentes de distintas fuerzas sostienen que la eliminación de las PASO podría favorecer al oficialismo al evitar internas dentro de su propio espacio y potenciar el “efecto arrastre” en elecciones generales.

En esa línea, también surgen interrogantes sobre el sistema que reemplazaría a las primarias. Algunas voces advierten que podría implicar un regreso a mecanismos más cerrados, con mayor peso de las estructuras partidarias tradicionales.

El rol clave de los gobernadores

En este contexto, los mandatarios provinciales aparecen como piezas determinantes. No solo por su peso legislativo, sino también por su capacidad de incidir en el calendario electoral.

Experiencias recientes muestran que varias provincias ya optaron por desdoblar o adelantar sus elecciones, una estrategia que podría repetirse de cara a 2027. Distritos como Río Negro, Neuquén o Catamarca ofrecen antecedentes que el Gobierno analiza como parte de su estrategia.

La posibilidad de coordinar o anticipar elecciones se convierte así en una herramienta de negociación política clave para el oficialismo.

Críticas cruzadas y debate abierto

Las críticas no solo provienen del peronismo. Desde la UCR también se manifestaron en contra de eliminar las PASO. El senador Maximiliano Abad advirtió que “modernizar no es desmantelar” y cuestionó cualquier intento de concentrar decisiones en las cúpulas partidarias.

En el PRO, en tanto, también hay resistencias. Dirigentes del espacio consideran que las primarias son necesarias para dirimir candidaturas dentro de alianzas, especialmente en contextos de coaliciones amplias.

El problema de las internas sin PASO

Uno de los puntos más sensibles del debate es cómo se resolverían las candidaturas sin una instancia abierta. En espacios conformados por varios partidos, como el peronismo o Juntos por el Cambio, surgen dificultades técnicas y políticas.

Entre ellas, la unificación de padrones y la organización de internas cerradas, lo que podría favorecer a los sectores con mayor aparato territorial y recursos.

Una reforma con impacto en el calendario electoral

Más allá de la discusión técnica, el trasfondo es político. El calendario electoral de 2027 empieza a jugarse antes de lo previsto, con movimientos estratégicos tanto del oficialismo como de la oposición.

La reforma electoral se perfila así como uno de los grandes debates legislativos del año, con implicancias directas en la competencia política y en la forma en que se definirán los liderazgos en los próximos años.

Fuente: GLP