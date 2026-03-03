La recaudación fiscal de febrero cayó 9% real y sufrió su séptima baja consecutiva

Desde el organismo recaudador se indicó que la merma de recursos se debió a la fuerte caída del comercio exterior. En el caso de las retenciones a las exportaciones, se desplomaron casi 40% , lo que se adjudica a la reducción de retenciones a favor del campo. Por el lado de las importaciones se verificó una caída del 26% respecto de igual mes de 2025, la cual se explica porque en ese mes habían subido las compras.

ARCA indicó que la actividad recaudatoria fue afectada por «el fuerte incremento del acogimiento de deuda corriente a planes de pago, especialmente en IVA Impositivo y Seguridad Social, en relación a los niveles acogidos en el año anterior.»

«A su vez, el Impuesto a los Créditos y Débitos contó con tres días hábiles menos en relación al año pasado, afectando ampliamente la variación interanual de manera negativa», indica el reporte oficial.

Los números de febrero

En el caso del IVA, los ingresos totalizaron $5,4 billones, lo que implicó una baja del 13,7% real, de acuerdo con estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Si se desglosa, la parte impositiva, que se relaciona con la facturación del mercado interno, reportó $3,9 billones, con una mejora nominal del 28,9%, lo que indica que quedó por debajo de la inflación del período, del orden del 32%.

El IVA aduanero en términos nominales cayó 16%, lo que se relaciona con la suspensión de los certificados de exclusión. Es decir que, más allá de que existen factores vinculados con las medidas del Gobierno, también está influyendo la caída del consumo y la actividad.

Por su lado, Ganancias reportó $3,4 billones, levemente por debajo de la inflación. Para el IARAF registró una caída real del 1,3%. Si bien este impuesto está influido porque los anticipos de las sociedades ahora son del 11% contra el 8,33% del año pasado, la actualización de las escalas y deducciones correspondientes a la cuarta categoría diluyó el efecto de mayor recaudación de las sociedades.

En el caso del impuesto a los Débitos y Créditos bancarios, que es el más sincrónico con la recaudación del mes (el IVA representa la facturación del mes anterior), hubo una merma real del 7,7% con un total de $1,2 billones. Se trata de un dato que refleja la baja del consumo y la actividad, más allá de que febrero haya tenido menos días hábiles.

Los ingresos por Seguridad Social cayeron 5,5% real, alcanzando $4,2 billones. Incidió a favor el aumento de la remuneración bruta promedio. A su vez, atenuó la variación el mayor acogimiento de deuda corriente a planes de pago, en relación al año anterior.

En cuanto a las retenciones a las exportaciones, se desplomaron casi 40%. Se obtuvieron solo $434.294 millones con una variación interanual negativa nominal de -19,7%. «Incidieron negativamente las menores alícuotas aplicadas para soja, trigo y maíz, en relación a las vigentes en febrero de 2025. En ese mes, además de las alícuotas generales, también regían alícuotas diferenciales para aquellos sujetos que cumplieran con el plazo establecido para la liquidación de divisas estipulado en el Decreto 38/2025», explicó ARCA.

Por el lado de los aranceles a las importaciones ingresaron $444.088 millones con una variación interanual negativa de -2,5% en términos nominales y de -26,7% en términos reales. La explicación oficial es que afectó negativamente «la desaceleración de las compras al exterior debido a la alta base de comparación por el fuerte crecimiento que tuvieron en los primeros meses del año anterior».

El único impuesto que registró una mejora fue el Impuesto a los Combustibles, con $536.000 millones. Creció 18,8% en términos reales, debido a que el Gobierno estuvo actualizando el monto fijo del gravamen.

La recaudación del primer bimestre

De acuerdo con el IARAF, la recaudación tributaria nacional total habría descendido un 8,7% real interanual durante el primer bimestre de 2026. Al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la baja habría sido del 7%.

Bajo el supuesto de una inflación mensual del 2,8% en febrero, en los primeros dos meses del año las recaudaciones de mayor caída habrían sido la de derechos de exportación (-40,2%), seguida por la de derechos de importación (-19,6%) y la de Internos coparticipados (-17,6%).

El único tributo con aumento de recaudación habría sido el Impuesto a los Combustibles (8,8%). Si se excluye de la recaudación a los tributos vinculados al comercio exterior (derechos de exportación e importación), la recaudación total habría descendido un 7% en términos reales interanuales.

El principal impuesto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, habría tenido una baja de recaudación del 12,5% en términos reales respecto al primer bimestre de 2025.

