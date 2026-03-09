LA PROVINCIA LANZA UN PROGRAMA PARA QUE ORGANIZACIONES CIVILES ACCEDAN A COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

Tierra del Fuego 09/03/2026.- El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, anunció el lanzamiento de un programa gratuito destinado a acompañar a las organizaciones de la sociedad civil de Tierra del Fuego, como asociaciones civiles, fundaciones, cooperadoras, clubes y organizaciones culturales, sociales, educativas y comunitarias.

La iniciativa tiene como objetivo identificar y fortalecer las capacidades de las organizaciones para que puedan acceder a oportunidades de cooperación internacional, financiamiento y redes de trabajo, reconociendo el rol fundamental que cumplen en el desarrollo social y comunitario en toda la provincia.

El programa comenzará con un diagnóstico simple, a través de un formulario online breve, que permitirá conocer la realidad, necesidades y potencialidades de cada organización. Luego, se desarrollará un proceso de capacitación y acompañamiento de tres meses, orientado a que las instituciones puedan formular proyectos concretos y presentarse a convocatorias de cooperación.

La propuesta será totalmente gratuita, con encuentros presenciales en Ushuaia y Río Grande, además de instancias de seguimiento virtual adaptadas a los tiempos y dinámicas de las organizaciones.

Para llegar a la mayor cantidad de instituciones posibles, y a partir de información brindada por la Inspección General de Justicia (IGJ), ya se comenzaron a enviar correos electrónicos y mensajes de WhatsApp a organizaciones registradas, invitándolas a participar.

Desde la Secretaría se destacó que la convocatoria incluye también a aquellas organizaciones que actualmente se encuentran en situación administrativa irregular, entendiendo que el fortalecimiento institucional puede ser también una oportunidad para su ordenamiento y consolidación.

Al respecto, el secretario del área, Andrés Dachary, señaló que “muchas organizaciones sostienen día a día tareas sociales, culturales y comunitarias fundamentales, y este programa busca acompañarlas para que puedan identificar sus fortalezas y transformarlas en proyectos con proyección”.

Asimismo, agregó: “generar capacidades para acceder a oportunidades de cooperación es una forma concreta de ampliar respuestas en tiempos complejos, fortaleciendo el trabajo que ya se realiza en el territorio”.

Desde el Gobierno provincial se invita a todas las organizaciones de la sociedad civil de Tierra del Fuego a sumarse a esta propuesta. Ante cualquier consulta, las organizaciones interesadas podrán comunicarse al correo electrónico cooperacion.osc.tdf@gmail.com, donde el equipo técnico brindará asesoramiento y orientación.