La producción automotriz encadenó en febrero su séptimo retroceso consecutivo: se contrajo un 30,1% anual

Según informó la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), durante febrero se produjeron 29.632 vehículos entre automóviles y comerciales livianos. El dato representó una contracción del 30,1% frente al mismo mes de 2025, cuando se habían fabricado 42.419 unidades, aunque mostró una mejora del 41,1% respecto de enero.

El desempeño del mes estuvo condicionado, entre otros factores, por paradas operativas en algunas terminales . En particular, Stellantis detuvo parcialmente la producción en su planta de El Palomar, donde se fabrican modelos como Peugeot 208, 2008, Partner y Citroën Berlingo . La compañía realizó una interrupción de operaciones entre el 18 y el 20 de febrero y del 23 al 27 del mismo mes , con el objetivo de adecuar la dinámica de producción a las condiciones del mercado automotor , según explicó la empresa. La actividad retomó su ritmo habitual el lunes 2 de marzo .

A esto se sumó la parada programada de la planta de Renault en Córdoba , que respondió al planning anual de producción de la compañía.

“Dado que los datos mensuales continúan reflejando la incidencia de la estacionalidad habitual del sector, para realizar proyecciones y un análisis más preciso respecto del comportamiento esperado del año es necesario aguardar el desarrollo del primer trimestre”, señaló Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA .

Al mismo tiempo, el directivo remarcó la importancia de avanzar en mejoras estructurales que impulsen la competitividad del sector, incluyendo cambios fiscales y regulatorios que acompañen el desarrollo de la industria automotriz en el país. “Es fundamental seguir trabajando de manera sostenida con toda la cadena de valor y el Gobierno en la agenda del sector, avanzando en las mejoras estructurales -como las fiscales, (nacionales provinciales y municipales)- que acompañen la evolución de la competitividad. La reciente eliminación definitiva del impuesto interno integrada en la reforma laboral, confirma el camino de la transformación para impulsar el crecimiento y la sustentabilidad de la industria”, agregó.

Exportaciones de vehículos y ventas a concecionarios también retrocedieron en febrero

En materia de comercio exterior, las exportaciones totalizaron 15.991 unidades, lo que implicó una suba del 63,9% frente a enero, aunque todavía se ubicaron 28,9% por debajo del nivel registrado en febrero del año pasado. Los envíos al exterior representaron el 54% de la producción mensual.

Por su parte, las entregas a concesionarios alcanzaron las 36.292 unidades, con una mejora del 5,7% respecto del mes anterior, aunque 20,4% por debajo de las 45.617 unidades comercializadas en febrero de 2025.

Industria automotriz: balance muy negativo en el primer bimestre de 2026

Con estos resultados, el primer bimestre del año cerró con una producción acumulada de 50.630 vehículos, lo que representó una caída del 30,1% frente al mismo período del año pasado.

En paralelo, las exportaciones sumaron 25.750 unidades, un 23,4% menos en términos interanuales, mientras que las ventas a concesionarios alcanzaron las 70.625 unidades, con una baja del 11,4%.

