La organización «Mujer no bajes los brazos» expuso amenazas a mujeres estafadas: “Tengo pruebas de que el Municipio de Ushuaia reconoce estas estafas”

Cármen Aguilar, referente de la organización Mujeres no bajes los Brazos —que trabaja hace 14 años en toda la provincia— denunció públicamente en Radio Provincia, la falta de respuestas judiciales frente a las estafas y amenazas que atraviesan mujeres como Romina Cirigliano, Susana y otras daminificadas. La dirigente aseguró que “hace un año que estamos con esta red de apoyo y contención para mamás que la están pasando muy mal, muy preocupadas por la salud de Romina y Susana. De hecho, Romina no fue asistida ni cuando estuvo detenida”.

El caso de Romina Cirigliano cobró notoriedad en Ushuaia tras múltiples denuncias por estafas y amenazas que nunca prosperaron en la justicia provincial. Cirigliano señaló como responsables a la funcionaria municipal Vanesa Sáez y a Matías Roa, acusados de haber montado un esquema de estafa piramidal que dejó a varias víctimas con pérdidas millonarias. A pesar de las pruebas y mensajes que circulan en redes y WhatsApp, las causas fueron desestimadas por “falta de pruebas”. Luego, la misma damnificada estuvo detenida, tras haber sido juzgado por el incendio de una camioneta.

Aguilar cuestionó duramente: “El Código Penal, en su artículo 162, castiga al estafador, más aún cuando el engaño se da por amistad. Esto es un abuso de confianza. Así se actuó con Romina, con la chica del gimnasio que falleció, con un montón de gente que se ha sentido amenazada”.

Según relató, Romina recibió mensajes directos de Sáez y de allegados de Roa, donde incluso se insinuaba que “tendría que desaparecer”. Aguilar agregó: “Este hombre Roa dice en un audio que va a hacer percha a Romina y su familia. Nunca estuvo preso. Hemos juntado todo y lo llevamos a Nación, porque acá no prospera”.

Las cifras son contundentes: Romina perdió 36 mil dólares; Yesica entregó 20 millones de pesos; Susana, 13 millones. Ninguna recuperó el dinero. “La estafa quedó desestimada por falta de pruebas, pero los mensajes hablan”, insistió Aguilar.

La referente también apuntó contra el rol del Municipio de Ushuaia: “Tengo pruebas de que desde adentro del Municipio se reconocen estas estafas. Se hacen cargo con regalitos para resarcir a las víctimas. Eso es admitir participación”.

El trasfondo es más grave: además de las pérdidas económicas, las víctimas sufren consecuencias en su salud. “Acá hay personas que han perdido más que plata: la salud del abuelo que falleció, la mujer que está muy enferma. Romi está en peligro, tiene niños, y le pedimos que ponga cámaras”, advirtió Aguilar.

La organización exige que los responsables sean encarcelados y que las denuncias prosperen en la justicia nacional. “Queremos que quede asentado que acá no hay justicia. Mañana a Romina le pasa algo y todas tenemos los mensajes. Esta gente tiene que estar presa, no puede andar por las calles perjudicando a la gente”, concluyó.

