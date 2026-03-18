LA MUNICIPALIDAD REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SECTORES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS

Ushuaia 18/03/2026.- Debido al temporal de lluvia de este martes, la Municipalidad de Ushuaia llevó a cabo tareas de mantenimiento preventivo en diversos puntos de la ciudad, con el fin de evitar complicaciones por acumulación de agua.

Las intervenciones se realizaron en la desembocadura del arroyo Buena Esperanza, en la zona de Fuegia Básquet, y en las 128 Viviendas del barrio ATE. Además, se intervino en el barrio Kaupén, en Andorra, en el barrio Ecológico, y en otros sectores con anegamientos generados por la gran cantidad de precipitaciones.



Los trabajos fueron coordinados entre distintas áreas del Municipio para dar una respuesta integral a las situaciones registradas. Durante la jornada, Defensa Civil recibió distintos llamados de vecinos y vecinas, que fueron atendidos y derivados a las áreas correspondientes, permitiendo resolver los casos en el corto plazo a partir de la rápida capacidad de respuesta de los equipos municipales.

En ese marco, la Subsecretaría de Servicios Públicos desplegó maquinaria y personal para dar respuesta a las distintas situaciones, con el acompañamiento de la Dirección de Tránsito, que trabajó en el ordenamiento del flujo vehicular en zonas afectadas. Asimismo, se solicita a la comunidad comprensión y paciencia ante los cortes y desvíos que puedan generarse como consecuencia de las intervenciones.

Se informa que, según los pronósticos, las lluvias podrían continuar durante la jornada del miércoles, por lo que se recomienda a la comunidad extremar las precauciones. En ese sentido, se solicita no dejar objetos sueltos al aire libre que puedan ser arrastrados ante eventuales crecidas.

Finalmente, se recuerda a los vecinos y vecinas que, ante cualquier emergencia, pueden comunicarse con Defensa Civil al 103, y se recomienda mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Ushuaia.