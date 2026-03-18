LA MUNICIPALIDAD REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SECTORES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS

Las intervenciones se realizaron en la desembocadura del arroyo Buena Esperanza, en la zona de Fuegia Básquet, y en las 128 Viviendas del barrio ATE. Además, se intervino en el barrio Kaupén, en Andorra, en el barrio Ecológico, y en otros sectores con anegamientos generados por la gran cantidad de precipitaciones.
Los trabajos fueron coordinados entre distintas áreas del Municipio para dar una respuesta integral a las situaciones registradas. Durante la jornada, Defensa Civil recibió distintos llamados de vecinos y vecinas, que fueron atendidos y derivados a las áreas correspondientes, permitiendo resolver los casos en el corto plazo a partir de la rápida capacidad de respuesta de los equipos municipales.
En ese marco, la Subsecretaría de Servicios Públicos desplegó maquinaria y personal para dar respuesta a las distintas situaciones, con el acompañamiento de la Dirección de Tránsito, que trabajó en el ordenamiento del flujo vehicular en zonas afectadas. Asimismo, se solicita a la comunidad comprensión y paciencia ante los cortes y desvíos que puedan generarse como consecuencia de las intervenciones.
Se informa que, según los pronósticos, las lluvias podrían continuar durante la jornada del miércoles, por lo que se recomienda a la comunidad extremar las precauciones. En ese sentido, se solicita no dejar objetos sueltos al aire libre que puedan ser arrastrados ante eventuales crecidas.
Finalmente, se recuerda a los vecinos y vecinas que, ante cualquier emergencia, pueden comunicarse con Defensa Civil al 103, y se recomienda mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Ushuaia.