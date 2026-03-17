LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INCAUTÓ 35 MOTOCICLETAS EN OPERATIVOS DE TRÁNSITO DURANTE LAS PRIMERAS SEMANAS DE MARZO

Ushuaia 17/03/2026.- La Municipalidad de Ushuaia informó que, durante las primeras dos semanas de marzo, se incautaron 35 motocicletas en distintos procedimientos realizados en la ciudad.

Las actuaciones se llevaron adelante tanto a partir de intervenciones de la guardia pasiva ante requerimientos de la Policía de la Provincia, como en operativos de control realizados por la Dirección de Tránsito, dependiente de la Jefatura de Gabinete municipal.

Desde el área indicaron que los motivos de las incautaciones fueron diversos, entre ellos casos de alcoholemia positiva, faltante de documentación obligatoria, ausencia de chapas patentes y otras irregularidades que representan un riesgo para la seguridad vial.

En ese marco, desde el Municipio reiteraron la importancia de circular respetando las normas vigentes y recordaron que quienes se movilizan en motocicleta deben hacerlo con la documentación correspondiente, seguro obligatorio, patente visible y casco reglamentario.

Asimismo, se instó a conducir con precaución, evitando el uso de escapes libres y la realización de maniobras peligrosas o trucos en la vía pública que puedan poner en riesgo tanto a quienes conducen como al resto de los conductores y peatones.