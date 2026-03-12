La inflación de febrero fue de 2,9% y acumuló 5,9% en los primeros dos meses de 2026

La inflación de febrero fue 2,9% y acumuló 5,9% en el primer bimestre del año, informó este jueves el INDEC. La variación mensual fue igual a la de enero.
La inflación de enero fue del 2,9% y acumuló 33,1% en los últimos doce meses
Argentina 12/03/2026.- La cifra fue igual a la de enero. El indicador del segundo mes del año estuvo impulsado por aumentos en tarifas y alimentos.
