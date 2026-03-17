LA EXPO MUJER TUVO UNA GRAN CONVOCATORIA Y REUNIÓ A MÁS DE 130 EMPRENDEDORAS EN USHUAIA

Ushuaia 17/03/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, llevó adelante una nueva edición de la Expo Mujer, que se desarrolló durante el fin de semana con una amplia participación de vecinos y vecinas.

La secretaria del área, Verónica Maestro, destacó que “la Expo Mujer fue sumamente convocante, con la participación de más de 130 emprendedoras que pudieron visibilizar sus productos, generar redes y concretar ventas”, y remarcó que “el balance ha sido muy positivo”.



Durante ambas jornadas, quienes se acercaron pudieron recorrer una amplia variedad de stands con productos gastronómicos, textiles, tejidos, cosmética artesanal y distintas propuestas elaboradas por emprendedoras locales.

Por su parte, el intendente de la ciudad, Walter Vuoto, valoró el trabajo del equipo de la Secretaría y sostuvo que “es un orgullo ver el compromiso y la organización de quienes impulsan estos espacios, que permiten acompañar a las mujeres emprendedoras en un contexto económico complejo”.

Asimismo, destacó que “el Estado municipal tiene un rol fundamental para estar presente y acompañar a los vecinos y vecinas, y especialmente a las mujeres que sostienen muchas veces la economía de sus hogares”.

En ese sentido, Maestro señaló que las políticas públicas destinadas al sector “se van a sostener y fortalecer”, y adelantó que “se trabajará en la implementación de nuevos programas y en la revisión de las herramientas actuales, priorizando aquellas que permitan seguir acompañando a las mujeres en este contexto social y económico”.

Además, indicó que la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano ya se encuentra en funcionamiento bajo su nueva estructura, con el objetivo de “trabajar con compromiso, cercanía y empatía, fortaleciendo la presencia del Estado en el territorio”.



Finalmente, desde el Municipio informaron que la Expo Mujer se realiza tradicionalmente en el mes de marzo, aunque se evalúa la posibilidad de replicar la propuesta en más oportunidades a lo largo del año, en función de la alta demanda y la buena respuesta de la comunidad.