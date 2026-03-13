La ejecución presupuestaria de la administración pública nacional: datos a febrero 2026, recortes en todas las arreas del estado

Argentina 13/03/2026.- Al mes de febrero de 2026, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) muestra una caída real del gasto total del 25% en comparación con igual período de 2023. Si bien aún se trata de una etapa temprana del ejercicio presupuestario, los datos disponibles permiten identificar las primeras señales de la orientación fiscal del año, caracterizada por un marcado sesgo contractivo del gasto público.

En este contexto, la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, registra un incremento real del 49% en su ejecución. Por su parte, los Servicios de la Deuda Pública concentran el 18% del gasto total ejecutado, reflejando el peso de los compromisos financieros en la estructura del gasto.

El análisis por organismos muestra recortes profundos en salud, seguridad social, ciencia, educación, desarrollo productivo, transporte y obra pública. Entre los impactos más relevantes se destacan:

Salud : Superintendencia de Servicios de Salud (-29%), hospitales nacionales (-40% a -62%), Instituto Malbrán (-22%) y ANMAT (-40%). Programas críticos de atención sanitaria y prevención de enfermedades presentan caídas de hasta 100%. Por su parte, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) muestra un incremento real del 71,3%.

: Superintendencia de Servicios de Salud (-29%), hospitales nacionales (-40% a -62%), Instituto Malbrán (-22%) y ANMAT (-40%). Programas críticos de atención sanitaria y prevención de enfermedades presentan caídas de hasta 100%. Por su parte, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) muestra un incremento real del 71,3%. Ciencia y Tecnología : El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación registra una fuerte caída (-82,2%), al igual que el CONICET (-30,2%) y la CONAE (-34,2%). Por su parte, el Servicio Geológico Minero Argentino presenta una reducción más moderada (-20%). la Fundación Miguel Lillo (-29,1%) y la CONEAU (-19,7%), mientras que el Servicio Meteorológico Nacional presenta un incremento real del 16,3%.

: El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación registra una fuerte caída (-82,2%), al igual que el CONICET (-30,2%) y la CONAE (-34,2%). Por su parte, el Servicio Geológico Minero Argentino presenta una reducción más moderada (-20%). la Fundación Miguel Lillo (-29,1%) y la CONEAU (-19,7%), mientras que el Servicio Meteorológico Nacional presenta un incremento real del 16,3%. Seguridad Social y Desarrollo Social : ANSES (-7%), Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (-74%), INAES (-90,3%). El Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y el programa de Economía Social registran una caída total en su ejecución (-100%). Por su parte, el Plan Nacional de Protección Social muestra una fuerte reducción (-97%). Entre las políticas alimentarias también se observan retrocesos significativos, con caídas en Comedores Comunitarios y Merenderos (-75%) y en la Prestación Alimentar (-40,5%).

: ANSES (-7%), Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (-74%), INAES (-90,3%). El Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y el programa de Economía Social registran una caída total en su ejecución (-100%). Por su parte, el Plan Nacional de Protección Social muestra una fuerte reducción (-97%). Entre las políticas alimentarias también se observan retrocesos significativos, con caídas en Comedores Comunitarios y Merenderos (-75%) y en la Prestación Alimentar (-40,5%). Educación : Conectar Igualdad y Fondo Nacional de Incentivo Docente (-100%). La Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes muestra una reducción significativa (-71%), mientras que las Acciones de Formación Docente (-93%) y el Desarrollo de la Educación Superior (-26%) presentan bajas más moderadas. La partida de Infraestructura y Equipamiento evidencia un recorte casi absoluto (-93%).

: Conectar Igualdad y Fondo Nacional de Incentivo Docente (-100%). La Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes muestra una reducción significativa (-71%), mientras que las Acciones de Formación Docente (-93%) y el Desarrollo de la Educación Superior (-26%) presentan bajas más moderadas. La partida de Infraestructura y Equipamiento evidencia un recorte casi absoluto (-93%). Desarrollo Productivo y Energía : La Comisión Nacional de Energía Atómica registra una caída significativa (-50,8%), acompañada por descensos en la Autoridad Regulatoria Nuclear (-27,8%), el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (-35,6%) y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (-35,8%).

: La Comisión Nacional de Energía Atómica registra una caída significativa (-50,8%), acompañada por descensos en la Autoridad Regulatoria Nuclear (-27,8%), el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (-35,6%) y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (-35,8%). Fuerzas Federales y Fuerzas Armadas : Policía Federal (-36%), Gendarmería (-29,5%), Prefectura Naval (-31%), Ejército (-19%), Armada (-20%), Fuerza Aérea (-20%).

: Policía Federal (-36%), Gendarmería (-29,5%), Prefectura Naval (-31%), Ejército (-19%), Armada (-20%), Fuerza Aérea (-20%). Transporte y Obra Pública : Ejecución extremadamente baja con caídas del 85% al 100% en programas de infraestructura, pavimentación, cuencas, túneles y puentes.

: Ejecución extremadamente baja con caídas del 85% al 100% en programas de infraestructura, pavimentación, cuencas, túneles y puentes. Transferencias a provincias y municipios: Se observan ajustes muy significativos en la Cooperación y Asistencia Técnica a Municipios (-98,2%) y un recorte total en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%).

En síntesis, la APN atraviesa un escenario de fuerte reducción del gasto público, afectando la continuidad de políticas sociales, de salud, educación y desarrollo productivo, mientras se incrementa el gasto en Inteligencia y se mantiene un peso relevante de los Servicios de Deuda Pública. La magnitud de los recortes plantea un desafío crítico para la sostenibilidad de programas esenciales en un contexto económico adverso.

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Fuente: CEPA Centro Estudios Economía Política Argentina