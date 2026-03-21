LA DPE INFORMA TAREAS FINALES DE CALIBRACIÓN EN EL NUEVO GENERADOR CUMMINS N°3 DE TOLHUIN

Tierra del Fuego 21/03/2026.- La Dirección Provincial de Energía, en un trabajo coordinado con el Ministerio de Energía, comunica a los vecinos de la ciudad de Tolhuin que se están llevando adelante las tareas finales de calibrado ante puesta en marcha y control del nuevo grupo generador Cummins N°3.

Durante toda esta semana, personal técnico de la empresa Sullair Argentina, service oficial de estos equipos, trabaja junto al personal de la DPE en la conexión, programación y ajustes técnicos del nuevo motor de 1.400 kW sin afectar la prestación normal del servicio eléctrico.

En este marco, se informa que el próximo sábado 21 de marzo, entre las 12 y las 18 horas, se realizará una prueba técnica fundamental de funcionamiento a plena carga continua. Esta instancia es estrictamente necesaria para que el equipo alcance su potencia máxima y se verifique su correcto funcionamiento bajo exigencia operativa total. Se ha seleccionado este día y horario debido a que la red eléctrica de la ciudad presenta una mayor estabilidad y una carga constante, facilitada por el cese de actividad en los aserraderos locales.

Es importante aclarar que, al tratarse de una tarea compleja de calibrado al 100% de la capacidad del generador, existe la posibilidad de que ante una variación de carga se produzca una parada de seguridad del equipo, lo que podría derivar en una interrupción momentánea del suministro. Si bien se trabaja para que esto no suceda, se solicita la comprensión de la comunidad ante esta contingencia técnica prevista en los protocolos de seguridad.

Estas tareas se enmarcan en una línea de trabajo sostenida para el ordenamiento y la mejora progresiva del sistema de generación y distribución eléctrica de Tolhuin, en función de la demanda actual y el desarrollo de la actividad productiva fueguina.