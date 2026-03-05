LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD INFORMA RESTRICCIÓN DE CIRCULACIÓN EN RP N°119 POR TAREAS DE MANTENIMIENTO EN GUARDAGANADO

Tierra del Fuego 05/03/2026.- Este jueves 05 de marzo se llevarán a cabo tareas de limpieza en el guardaganado ubicado en el ingreso a la Reserva Forestal Bombilla, sobre la Ruta Provincial N°119. Los trabajos comenzarán a partir de las 07:00 horas y se extenderán hasta su finalización. Durante este período, la circulación permanecerá interrumpida.

Estas acciones forman parte del plan de mantenimiento que la DPV desarrolla de manera permanente en distintos puntos de la provincia, con el propósito de mejorar la transitabilidad y preservar las condiciones de seguridad vial.

Se solicita a los usuarios extremar las precauciones al momento de circular por la zona y respetar las indicaciones del personal presente. Sepan disculpar las molestias ocasionadas, ya que las tareas buscan brindar mayores beneficios a quienes transitan habitualmente por este sector.

Una vez finalizadas los trabajos, se informará por este mismo medio la normalización de la circulación en el sector.