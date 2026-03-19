La carne vacuna empuja la inflación y alcanza su mayor valor en 15 años

Argentina 19/03/2026.- La carne se dispara, empuja la inflación y el consumo cae fuerte. Mirá los números que preocupan al sector y golpean el bolsillo.

El precio de la carne vacuna volvió a ubicarse en el centro de la escena económica. Según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), en febrero el valor de la hacienda en pie registró un aumento del 8,5% mensual en el mercado de Cañuelas, mientras que en la comparación interanual acumuló una suba del 72,7%.

Este comportamiento llevó al precio relativo del kilo vivo a su nivel más alto en los últimos 15 años dentro del índice de precios mayoristas, consolidando a la carne como uno de los principales motores de la inflación, tanto en el segmento mayorista como en el minorista.

Factores detrás de la suba de precios

El incremento de la hacienda vacuna responde a una combinación de factores estructurales y coyunturales. Por un lado, la retracción de la oferta producto de condiciones climáticas adversas en las últimas campañas, que derivaron en menor stock ganadero.

Menor oferta y efecto climático

De acuerdo con el informe de Ciccra, tres campañas consecutivas con clima desfavorable generaron ventas anticipadas de animales y una reducción en los rodeos de hembras, lo que impactó directamente en la producción de terneros y en la disponibilidad futura de hacienda.

A esto se suma el efecto estacional propio de los primeros meses del año, que impulsó los precios en todas las categorías, especialmente en los animales más livianos.

Impacto del dólar y la apertura comercial

El precio del kilo vivo medido en dólares también mostró subas significativas. Esto se explicó por el aumento en pesos del ganado combinado con una caída en la cotización del dólar, tanto oficial como paralelo.

En febrero, el valor promedio del kilo vivo alcanzó los 2,706 dólares al tipo de cambio oficial, con una suba mensual del 11,7%. En el mercado libre, el incremento fue del 13,7%, ubicándose en 2,659 dólares por kilo.

Traslado a precios y presión sobre la inflación

El impacto de la suba de la hacienda se trasladó rápidamente a los mostradores. El rubro carnes y derivados fue uno de los que más incidió en el aumento del índice de precios al consumidor, especialmente en alimentos.

Aumentos en los principales cortes

Durante febrero, varios cortes registraron incrementos significativos. La paleta, el cuadril y la nalga encabezaron las subas con variaciones cercanas al 8%. La carne picada común aumentó 7,1% mensual, mientras que el asado subió 5,7%, con un precio promedio que alcanzó los 16.852 pesos por kilo.

En paralelo, el pollo entero también mostró una fuerte aceleración, con un incremento del 10,2% mensual, superando incluso el ritmo de la carne vacuna.

Caída del consumo y cambios en el mercado

Mientras los precios suben, el consumo de carne vacuna sigue en retroceso. Según estimaciones del sector, el consumo aparente cayó un 13,8% interanual en el primer bimestre del año.

Niveles históricos a la baja

El consumo per cápita se ubicó en 47,3 kilos anuales, el nivel más bajo de la serie relevada por Ciccra. Esta caída refleja el impacto directo de los aumentos de precios sobre el poder adquisitivo de los hogares.

En términos absolutos, el consumo total alcanzó las 332,7 mil toneladas entre enero y febrero, marcando una fuerte contracción respecto al mismo período del año anterior.

Producción y exportaciones en tensión

La producción de carne vacuna también mostró una caída. En el primer bimestre del año se produjeron 457 mil toneladas de res con hueso, un 9,1% menos que en igual período de 2025.

Exportaciones en alza

En contraste, las exportaciones crecieron impulsadas por la apertura comercial. Los envíos al exterior alcanzaron las 124 mil toneladas en los primeros dos meses del año, con un aumento interanual del 6,6%.

Los mayores embarques a mercados como Estados Unidos, Israel y Europa compensaron la caída en las ventas hacia China, consolidando el perfil exportador del sector en el inicio de 2026.

Fuente: GLP