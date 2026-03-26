La aprobación de Javier Milei cayó en marzo de 2026 a su nivel más bajo desde que asumió:

Resultados principales de la encuesta AtlasIntel (marzo 2026)
- Aprobación de Milei: 36,4%
- Desaprobación: supera el 55%
- Factores de caída:
- Denuncias de corrupción en el gobierno
- Crecimiento del desempleo
- Escepticismo sobre el acuerdo comercial con EE.UU.
Comparación regional (CB Global Data)
Otra consultora, CB Global Data, midió la imagen de presidentes latinoamericanos:
- Milei ocupa el puesto 11 de 18 mandatarios, con 42,3% de aprobación.
- Es la mayor caída intermensual de la región.
- Peores evaluados: José María Balcázar (Perú, 25,2%), Delcy Rodríguez (Venezuela, 26,4%), Daniel Noboa (Ecuador, 33,5%).
- Mejores evaluados: Claudia Sheinbaum (México, 72,3%), Nayib Bukele (El Salvador, 71,8%), Luis Abinader (República Dominicana, 58,7%).
Encuesta Hugo Haime & Asociados
- Señala que Milei está en su piso histórico de imagen.
- 47% cree que la situación del país empeorará en un año.
- Solo 35% mantiene esperanza de mejora.
- El clima social refleja malestar y caída del optimismo económico.
Tabla comparativa de encuestas
|Consultora
|Fecha (marzo 2026)
|Aprobación Milei
|Contexto destacado
|AtlasIntel (Brasil)
|26/03/2026
|36,4%
|Corrupción, desempleo, dudas comerciales
|CB Global Data
|25/03/2026
|42,3%
|Ranking regional, puesto 11 de 18
|Hugo Haime & Asoc.
|26/03/2026
|Piso histórico
|Malestar social, expectativas negativas
Claves para interpretar la encuesta
- Desgaste acelerado: En menos de cuatro meses de gestión, Milei enfrenta su peor nivel de aprobación.
- Factores estructurales: Economía y corrupción son los principales detonantes.
- Comparación regional: Mientras líderes como Sheinbaum y Bukele consolidan apoyos superiores al 70%, Milei se acerca al grupo de presidentes con menor respaldo.
- Impacto político: La caída de imagen puede complicar la gobernabilidad y la negociación de reformas.
Fuente: Bloomberg consultora