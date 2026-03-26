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La aprobación de Javier Milei cayó en marzo de 2026 a su nivel más bajo desde que asumió:

Por Armando Cabral

Argentina 26/03/2026.- apenas un 36,4%, según la consultora brasileña AtlasIntel. El estudio refleja un fuerte aumento de la desaprobación, impulsado por denuncias de corrupción, desempleo y dudas sobre acuerdos comerciales.

Resultados principales de la encuesta AtlasIntel (marzo 2026)
  • Aprobación de Milei: 36,4%
  • Desaprobación: supera el 55%
  • Factores de caída:
    • Denuncias de corrupción en el gobierno
    • Crecimiento del desempleo
    • Escepticismo sobre el acuerdo comercial con EE.UU.
Comparación regional (CB Global Data)

 

Otra consultora, CB Global Data, midió la imagen de presidentes latinoamericanos:

  • Milei ocupa el puesto 11 de 18 mandatarios, con 42,3% de aprobación.
  • Es la mayor caída intermensual de la región.
  • Peores evaluados: José María Balcázar (Perú, 25,2%), Delcy Rodríguez (Venezuela, 26,4%), Daniel Noboa (Ecuador, 33,5%).
  • Mejores evaluados: Claudia Sheinbaum (México, 72,3%), Nayib Bukele (El Salvador, 71,8%), Luis Abinader (República Dominicana, 58,7%).
Encuesta Hugo Haime & Asociados
  • Señala que Milei está en su piso histórico de imagen.
  • 47% cree que la situación del país empeorará en un año.
  • Solo 35% mantiene esperanza de mejora.
  • El clima social refleja malestar y caída del optimismo económico.
Tabla comparativa de encuestas
Consultora Fecha (marzo 2026) Aprobación Milei Contexto destacado
AtlasIntel (Brasil) 26/03/2026 36,4% Corrupción, desempleo, dudas comerciales
CB Global Data 25/03/2026 42,3% Ranking regional, puesto 11 de 18
Hugo Haime & Asoc. 26/03/2026 Piso histórico Malestar social, expectativas negativas
Claves para interpretar la encuesta
  • Desgaste acelerado: En menos de cuatro meses de gestión, Milei enfrenta su peor nivel de aprobación.
  • Factores estructurales: Economía y corrupción son los principales detonantes.
  • Comparación regional: Mientras líderes como Sheinbaum y Bukele consolidan apoyos superiores al 70%, Milei se acerca al grupo de presidentes con menor respaldo.
  • Impacto político: La caída de imagen puede complicar la gobernabilidad y la negociación de reformas.
Fuente: Bloomberg consultora
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