LA AGENCIA DE INNOVACIÓN JUNTO A BOUNTY EDTECH ACERCAN PROPUESTAS TECNOLÓGICAS PARA ESTUDIANTES FUEGUINOS

Tierra del Fuego 06/03/2026.- La Agencia de Innovación de la provincia llevará adelante el Programa EY STEM App, una propuesta gratuita desarrollada por Bounty Edtech en conjunto con EY GDS Argentina, destinada a estudiantes de la provincia, para potenciar el desarrollo tecnológico local.

Bounty Edtech, diseña programas de educación tecnológica con alto impacto social y alcance global para reducir brechas educativas y de género, generando experiencias innovadoras que permitan una transformación digital integral, el desarrollo de habilidades digitales y la implementación a gran escala de propuestas y de impacto social.

Este Programa estará destinado a estudiantes de la provincia de entre 13 y 17 años con especial énfasis en la participación de mujeres al mundo de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas (STEM), brindándoles herramientas para descubrir su potencial y explorar carreras estratégicas para el futuro del mercado laboral.

Se invita a organizaciones sociales y a instituciones educativas no técnicas de la provincia, a inscribir a sus estudiantes, a través del link

https://forms.gle/9uQyXwBoxwNZrgdP9

Una vez inscriptos, realizan la formación a través de módulos de contenido especializado, conformando grupos que luego idearán proyectos de impacto social basados en problemáticas reales, los cuales serán seleccionados uno por institución, seguido de una semifinal asincrónica y una gran final virtual sincrónica.

Participar de estas iniciativas, posiciona a las y los estudiantes fueguinos frente a oportunidades globales, permitiéndoles ser protagonistas en la creación de soluciones con impacto social.