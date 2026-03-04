Julia Rigueiro (CEPA): «Tierra del Fuego adhiere al RIGI por una situación desesperada; ha sido muy perjudicada por los recortes de Nación»

Rio Grande 04/03/2026.- En diálogo con Resumen Económico, la especialista en economía política del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) se explayó sobre el RIGI y, respecto de la adhesión en nuestra provincia, lo describió como el resultado de una situación desesperada: los recortes de coparticipación, la política económica nacional en general y lo que considera demasiado perjudicial para Tierra del Fuego.

Respecto del RIGI, sostuvo que «a lo largo y ancho del país ha tenido magros resultados que incluso se ven reflejados en algo que es preocupante, y el gobierno nacional no sale a decir que lo que no está ocurriendo es, como ocurre en Brasil o México, la inversión extranjera directa en el país. Esto lo señala el Banco Central en el balance anual 2025, que muestra un balance deficitario de más de 1.200 millones de dólares en todo el año».

Según Rigueiro, «el RIGI ahí muestra su fracaso. Sin embargo, y a riesgo de hacer un análisis apresurado —me estoy enterando con vos de esta adhesión de Tierra del Fuego—, es una situación desesperada ante la situación económica de la provincia, que realmente se ha visto demasiado perjudicada, en relación proporcional a su tamaño y su población, por las políticas de apertura importadora y desregulación total aplicadas por Nación. La cantidad de conflictos laborales que están teniendo y el tema de la regresión en la percepción de transferencias de origen nacional, como la coparticipación federal, hacen que esté en una situación desesperada».

Para la especialista, «esta es la única salida que tiene la provincia en este escenario nacional, y no se daría en una situación más deseable. Este tema de poner en riesgo el pago de salarios a las provincias y municipios es la espada de Damocles que usa el gobierno para torcer votos, y la verdad no quisiera estar en esos pantalones. El hecho es que la coparticipación está cortada desde hace varios meses, lo que responde a un modelo que no proporciona otra posibilidad. Porque si los salarios están congelados, el consumo no se recupera y sigue en niveles bajos; ahí está, como consecuencia, la salida al impuesto al valor agregado, junto con el impuesto a las ganancias, que representa el 25 % del total de la recaudación. Entonces, poner impuesto a las ganancias es regresivo, no progresivo como era hace diez años».

En cuanto a la caída de la recaudación del IVA, Rigueiro sostiene que «el gobierno nacional, un poco lo surfea continuando el ajuste de la administración pública nacional. Lo hizo en 2024 y 2025 y esperan que se repita en 2026. Con eso logran equilibrar un poco para sostener el superávit primario. Ahora, el caso de las provincias es otro».

Por último, y respecto a la reforma laboral, Rigueiro remarcó que «el ministro Caputo ha dicho que se les están dando derechos con esta reforma laboral y que en 48 o 72 horas los van a estar llamando de otro lugar para trabajar. Es increíble, porque en la realidad funciona de arriba para abajo en estos tiempos. Es terrible: le pregunto al carnicero cómo va la venta y me dice que se va contento si vende un kilo y medio de algo».

«Hoy compramos maples de huevo, pollo, y de carne no hablamos. Ahí está la otra percepción de la realidad: habla del salario en dólares, pero la inflación también es en dólares, y en Tierra del Fuego mucho más, porque tenés un flete de 3.000 kilómetros».

La nota completa en el audio a continuación.

Fuente: Resumen Económico, Radio Provincia