Jubilaron a Antonio Arosteguichar en el Superior Tribunal de Justicia: fue por la denuncia por nepotismo que presento el Fiscal de Estado.

Rio Grande 03/03/2026.- El ahora ex funcionario, Presidente del IPRA, que fue despedido por el Gobernador Melella, había designado a gran parte de su familia en el ente de recaudación de apuestas. Por esta razón fue denunciado por el Fiscal de Estado por nepotismo, asi fue que lo recogió en su seno el Superior Tribunal de Justicia, pero la denuncia era muy pesada, asi que para evitar males mayores, mediante una acordada decidieron jubilarlo, con una remuneración que aun no se sabe cual es el monto.

El nombre de Armando Antonio Arosteguichar (ex presidente del IPRA) ha estado vinculado recientemente a noticias judiciales por los siguientes motivos:

Denuncia por Nepotismo: A fines de febrero de 2026, la Fiscalía de Estado presentó una denuncia penal en su contra por presuntas maniobras de nepotismo durante su gestión en el IPRA. Se le acusa de haber beneficiado a su cónyuge e hijos con ascensos y mejoras salariales.

Cargo en el Poder Judicial: Arosteguichar fue designado a fines de 2025 como funcionario dentro de la estructura del Superior Tribunal de Justicia (STJ) . Algunas crónicas periodísticas lo mencionan erróneamente como «vocal» o lo vinculan estrechamente con sectores políticos locales (como el MOPOF y el denominado «clan Löffler»).



Incompatibilidad: La denuncia resalta que su actual rol en el máximo tribunal resulta cuestionable frente a los estándares de transparencia, dada la gravedad de las acusaciones penales que arrastra de su función anterior.

De esta manera se solucionan los problemas para ciertos protagonistas de la política local, que terminamos pagando todos los fueguinos, ellos nunca pierden, los que pagamos impuestos perdemos todos los dias.

Fuente: Radio Provincia y www.lalicuadoratdf.com.ar