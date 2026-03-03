Jubilaron a Antonio Arosteguichar en el Superior Tribunal de Justicia: fue por la denuncia por nepotismo que presento el Fiscal de Estado.

- Cargo en el Poder Judicial: Arosteguichar fue designado a fines de 2025 como funcionario dentro de la estructura del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Algunas crónicas periodísticas lo mencionan erróneamente como «vocal» o lo vinculan estrechamente con sectores políticos locales (como el MOPOF y el denominado «clan Löffler»).
- Incompatibilidad: La denuncia resalta que su actual rol en el máximo tribunal resulta cuestionable frente a los estándares de transparencia, dada la gravedad de las acusaciones penales que arrastra de su función anterior.
- De esta manera se solucionan los problemas para ciertos protagonistas de la política local, que terminamos pagando todos los fueguinos, ellos nunca pierden, los que pagamos impuestos perdemos todos los dias.
Fuente: Radio Provincia y www.lalicuadoratdf.com.ar