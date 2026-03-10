Jonatan Bogado planteó que se puede trasladar el modelo productivo de Rio Grande a la provincia.

Río Grande, 10/03/2026.- El edil de Provincia Grande se refirió al complejo año que comienza y, en coincidencia con la mayoría de los consultados, entiende que la caída de la recaudación a raíz del cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y el recorte de coparticipación de más de un 5% interanual para la provincia son cuestiones que suman una gran incertidumbre y pérdida de ingresos a las arcas públicas. Remarcó que se está administrando la escasez de recursos y planteó el escenario de llevar el modelo productivo de Río Grande a la provincia.

En diálogo con Resumen Económico en Radio Provincia, Bogado sostuvo: «Creo que todos compartimos que estamos en un escenario de suma complejidad y eso trae como consecuencia un perjuicio a nuestros vecinos, particularmente acá en Río Grande, que ve cómo la caída del consumo a nivel nacional impacta en la caída de la actividad, principalmente el consumo de bienes y servicios, y eso afecta la recaudación nacional, como bien se dice, pero, en definitiva, termina impactando en la provincia y en los municipios porque la coparticipación también disminuye».

Administrar la escasez de recursos

Según explicó: «Este es el principal escenario al que nos estamos enfrentando. Nosotros, desde acá de Río Grande como municipio, debemos administrar la escasez de recursos, pero con la decisión y certeza de que este municipio, esta intendencia, ha logrado el equilibrio de las cuentas públicas, administrar con responsabilidad, con una decisión clara también de cuidar el salario de los trabajadores».

Bogado señaló que una de las preocupaciones principales es la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora. El municipio ha mostrado una clara postura a lo largo de estos seis años de gestión de mantener las paritarias abiertas con los sindicatos y los trabajadores, logrando los mejores acuerdos posibles en los contextos que se venían atravesando.

Los negocios del centro se mudan a la periferia porque no pueden pagar el alquiler

«Hoy, agregó, en un contexto difícil se logró cerrar esta semana un acuerdo salarial con los trabajadores que permite al sector municipal estar por encima de la inflación planteada por el INDEC, que se estima en un 3% o 3,5% para febrero. Esta es la situación que nos toca acá en Río Grande, con las dificultades que tiene el sector privado también. En Río Grande vemos las persianas que se bajan en el centro, y algunos dicen: no están cerrando los negocios, se están mudando. Es el primer paso. ¿Por qué se muda un comercio histórico del centro? Porque no le alcanzan las ventas para pagar el alquiler, se va a la periferia. Entonces, el síntoma es que no hay consumo, los comercios no tienen ingresos, no pueden pagar sus costos y el segundo caso es que estén obligados a cerrar».

Empezar a discutir el futuro de Tierra del Fuego

«Esta es la situación de la ciudad de Río Grande, de la provincia y del país en muchos lugares. El desafío está en plantear cuál es el norte y tenemos que empezar a discutir el futuro de Tierra del Fuego. Lo importante ahora es dialogar, comprender de forma colectiva con nuestros vecinos cuál es la consecuencia de un modelo económico que se impuso en las urnas, de alguna manera, en una elección intermedia. Pero hoy vemos cómo se recrudecen las consecuencias de estas decisiones políticas, por ejemplo, la reforma laboral que ya tuvo impacto y va a seguir teniendo más impacto, porque les da más beneficios a los empresarios para desvincular a los trabajadores y pagar menos salarios».

Se puede gobernar con orden

«¿Qué va a pasar con Aires del Sur? Quizá al empresario le convenga más, continuó, despedir a la gente, que antes de la reforma laboral iba a tener menos costos. Esto se traslada a todos los comercios y servicios, donde se ve disminuido su trabajo. En este escenario uno quiere plantear una expectativa y me agarro de lo que pasa en la ciudad de Río Grande. Los vecinos nos plantean la diferencia entre un gobierno nacional desprolijo, una situación provincial un poco caótica, y tiene que ver con esto: que en Río Grande se puede gobernar con orden, cuidando el salario de los trabajadores en la medida de lo posible, defendiendo el trabajo. Tierra del Fuego debe tener la perspectiva de un modelo similar que genere una expectativa en los fueguinos, porque si no nos atamos a la coyuntura actual y no hay un horizonte cercano, eso implica discutir un modelo de desarrollo productivo para Tierra del Fuego. No quedarnos solo con la electrónica, sino sumar nuevos procesos y ver lo que pasa en este escenario nacional y mundial, y cómo queremos vivir los fueguinos en este contexto».

Fuente: Resumen Económico Radio Provincia.