Inminente suba de los combustibles: ¿hay impacto real en la rentabilidad de las Estaciones de Servicio?

Argentina 09/03/2026.- Los estacioneros explican que los incrementos en los surtidores elevan el ingreso por litro debido al esquema de comisiones, pero advierten que el beneficio se diluye cuando la demanda se mantiene estancada.

La volatilidad del precio del petróleo en los mercados internacionales impulsada por el conflicto de Medio Oriente –el Brent ya supera los USD 100-, vuelve a repercutir sobre el valor de los combustibles en distintos países, incluida la Argentina. Sin embargo, en el sector de las Estaciones de Servicio advierten que el traslado de esas subas al surtidor no implica automáticamente una mejora en los resultados económicos de los operadores.

El negocio del expendio funciona bajo un sistema de comisión que ronda entre el 8 y el 10 por ciento sobre el valor del litro comercializado. Por esa razón, cuando el combustible aumenta, el ingreso nominal de las estaciones también crece. Pero esa mejora solo se vuelve significativa si el volumen comercializado acompaña.

En el actual contexto económico, marcado por un consumo que lleva más de dos años sin mostrar un repunte claro, el efecto positivo de los incrementos se vuelve limitado. Para los expendedores, el problema central no es tanto el precio sino la falta de dinamismo en la actividad.

A esto se suma que el aumento del valor del combustible también eleva otros costos operativos de las estaciones, desde gastos logísticos hasta la necesidad de mayor capital de trabajo para sostener el stock de productos. Por eso, en el sector coinciden en que los ajustes en los surtidores pueden ayudar a amortiguar algunos desequilibrios, pero difícilmente cambien por sí solos el escenario económico del negocio.

En paralelo, muchos operadores vienen fortaleciendo otras unidades de negocio dentro de las estaciones, como tiendas de conveniencia o servicios complementarios, con el objetivo de equilibrar los ingresos frente a un mercado de combustibles que muestra señales de estancamiento.

“En cuanto a la rentabilidad, dependerá de si se produce un cimbronazo en el precio del petróleo a raíz de la crisis internacional. De todos modos, es un escenario relativo, porque las petroleras ajustan los porcentajes según cada zona”, explicó a Surtidores el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Luis, José Gianello.

El dirigente señaló que en los últimos días el movimiento en los surtidores mostró cierta desaceleración por factores coyunturales. “La demanda está mermando. Hubo inundaciones, comenzó el ciclo lectivo y la gente gastó mucho dinero en útiles”, describió.

En ese marco, el dirigente reconoció que los incrementos de precios pueden ayudar a amortiguar parcialmente los efectos de la retracción económica, pero no alcanzan para modificar el escenario general del negocio.

“Siempre es obviamente un poco mejor, pero cuando hay caída de ventas es una balanza negativa. Por lo menos no perdés tanto, ya que el mix ayuda a compensar. Si hoy en día no nos apoyamos en las cuentas corrientes, la rentabilidad y el sostenimiento de los costos cotidianos serían muy difíciles de mitigar”, concluyó el expendedor puntano.

