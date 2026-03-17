HONGOS CULTIVADOS COMESTIBLES, UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA CON ALTO POTENCIAL DE DESARROLLO EN TIERRA DEL FUEGO

Rio Grande 17/03/2026.- Con gran convocatoria concluyó la IV Jornada de Hongos Cultivados Comestibles en Tierra del Fuego, organizada por el Ministerio de Producción y Ambiente, junto al Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónica (CIEFAP), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF). La actividad tuvo lugar en las sedes de Río Grande y Ushuaia de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF).

Este espacio de intercambio técnico y productivo reunió a productores, emprendedores gastronómicos, técnicos, investigadores, estudiantes y público interesado en el desarrollo de esta actividad emergente con alto potencial en la provincia. Durante las jornadas se compartieron avances de investigación aplicada, experiencias productivas y herramientas para acompañar el desarrollo del sector.

La apertura estuvo a cargo del ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, y del director de la Estación Experimental Agropecuaria Tierra del Fuego del INTA, Fabián Boyeras, quienes coincidieron en la importancia de generar espacios de intercambio que contribuyan al desarrollo de nuevas actividades productivas en el territorio. En ese marco, Devita destacó que el encuentro “forma parte de una estrategia sostenida para ampliar la matriz productiva, con la incorporación de nuevos segmentos y productos, mediante ciencia aplicada a los recursos propios e innovación”.

En sintonía, la secretaria de Desarrollo Productivo y PyME, Carolina Hernández, y la jefa de la Agencia de Extensión Rural del INTA Ushuaia, Noelia Paredes, analizaron el panorama actual del sector de alimentos y bebidas en la provincia, destacando las oportunidades que presenta el desarrollo de los hongos cultivados comestibles y los principales desafíos para su consolidación.

Por su parte, el licenciado Francisco Humarán, de la UNTDF, expuso las capacidades instaladas en el laboratorio de blancos de la Universidad donde se produce el micelio madre para brindar el servicio de inóculo a iniciativas productivas locales. Desde el CIEFAP, el doctor Maximiliano Rugolo, abordó la producción de hongos comestibles en troncos como complemento de la actividad hortícola, analizando su potencial y detallando estimaciones sobre la unidad mínima rentable para el desarrollo del cultivo en troncos y en sustrato.

En torno a la innovación y el agregado de valor, la licenciada Daniela Domínguez Ahumada compartió los resultados de su trabajo sobre crecimiento micelar y actividad enzimática en ensayos realizados con viruta de lenga y bagazo cervecero, explorando su aplicación en procesos de compostaje y bioaumentación en climas fríos. A su vez, la doctora María de los Ángeles Rey, del CONICET-INTA Castelar, presentó avances en biofortificación de hongos comestibles mediante el uso de luz ultravioleta, a fin de incrementar su valor nutricional.

Finalmente, la directora general de Promoción PyME, Florencia Gómez Bodo, describió las herramientas de gestión disponibles para acompañar el desarrollo de la actividad, incluyendo instancias de capacitación, asistencia técnica y líneas de financiamiento destinadas a emprendimientos productivos.