Gustavo López, Presidente de FORJA nacional: “no quiero acusar a nadie en particular, pero claramente hubo una operación y fue gravísima”

Rio Grande 06/03/2026.- La supuesta desaparición de María Laura Fernández, acompañada por acusaciones que la vinculaban al gobernador Gustavo Melella, derivó en un operativo policial de gran magnitud y en un posterior hallazgo que desactivó la denuncia. El episodio, fue señalado como una “operación política” por Gustavo López, Presidente a nivel nacional del espacio FORJA, quien expuso la gravedad de utilizar la figura de la desaparición en un país marcado por esa herida histórica, y abrió un debate sobre la responsabilidad de la Justicia y el rol de sectores políticos y mediáticos en la construcción de conjeturas.

La desaparición de María Laura Fernández y los dichos de su hermana, quien radica la solicitud de paradero, y deslizar la idea que, la desaparecida tenía un vinculo con el Gobernador de la Provincia, Gustavo Melella, desató un sinnúmero de conjeturas, respecto de lo que pudo haber sucedido.

Incluso, a pocas horas de cumplirse las 48 horas, de la supuesta desaparición, se montó un gran despliegue policial con un rastrillaje en diferentes sectores de la ciudad, incluso se comenzaron revisar cámaras de seguridad, y en el momento de rastrear el celular de Fernández, el mismo estaba en su domicilio, por lo que intervino el juez de Instrucción Raúl Sahade, y ordenó allanar Belgrano al 900, residencia de ambas hermanas, y allí, estaba María Laura Fernández, en buen estado de salud. Ante semejante operativo por parte de la policía, y las serias acusaciones que dejaron entrever ambas mujeres, se presentaron en la Comisaría junto al abogado Lucas Sartori, para intentar zafar de las medidas judiciales que recaían sobre su persona.

Sobre este tema, Gustavo Fernando López, Presidente del partido FORJA a nivel nacional, expreso en declaraciones a Radio Provincia: “fue un escandalo con la operación política con la supuesta desaparición de juna chica, es gravísimo lo que ha pasado, a veces no se tiene noción de la dimensión del hecho aberrante que se estaba denunciado. Un país que dentro de dos semanas cumple 50 años de ultima dictadura cívico militar donde la desaparición forzada de personas nos colocaron en el mundo, con juna categoría siniestra, que haya una operación política para desgastar al gobernador diciendo que una chica que supuesta,ente había discutido con él, ahora estaba desaparecida, y es tremendo”.

La chica dijo me pagaron, ahora lo que la justicia tiene que investigar y eso depende de la justicia no del poder político, quien te pago para que hagas esto, ahora, nunca se llegó na semejante aberración, entonces, hay un poder del estado que tiene que intervenir, son figuras delictivas muy sensibles a la historia de la Argentina.

“Si crece el gobernador, preséntate a elecciones y gana la elección, nos podes generar vos o tu circulo, esta situación espantosa, queriendo hacer aparecer al gobernador como involucrado en la desaparición de una persona”, refirió.

Consultado sobre quien tenía sospechas, López dijo: “No tengo dudas que es del entorno del intendente de Ushuaia, y si no lo es, que salga a pedir explicaciones, porque los dos portales que fogonearon esto, trabajan para la intendencia, no digo, fue el intendente, sino que digo, siempre hay alguien que es más papista que el papa. Hay sectores que creen que desgastando al Gobernador ganan los fueguinos”.

En este marco, insistió: “Ahora, cuando alguien hace estas tropelías, corresponde investigar, ahora el nivel de corrupción en la Justicia es tremendo”.

López fue tajante: “Los que creemos en los valores, tenemos limites, no quiero acusar a nadie en particular, pero claramente hubo una operación, esa operación fue gravísima, se trataba de la desaparición de una persona y le corresponde investigar a la Justicia, entonces, reclamemos a la justicia”, insistió.

Asimismo, López apuntó contra dos portales en particular, “los que agitaron esto, tienen una identificación política, entonces, pueden haber generado esto, puede ser”

Audio Gustavo López FORJA, fuente: Radio Provincia