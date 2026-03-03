Greve: “Es un cambio de era y tenemos que estar a la altura de lo que la gente espera”

Tierra del Fuego 03/03/2026.- El legislador Federico Greve respaldó el tono “pragmático” del discurso del gobernador Gustavo Melella y aseguró que la Legislatura deberá ponerse “manos a la obra” para tratar más de 20 proyectos clave en un contexto económico complejo.

En diálogo radial, Greve trazó una lectura política del mensaje de apertura de sesiones y destacó el giro en el tono del mandatario provincial. “La verdad que a mí me pareció muy pragmático, muy distinto de todos los que veníamos acostumbrados a escuchar”, afirmó, al tiempo que remarcó que la situación actual “ameritaba este pragmatismo para poder entender cuál es la situación tan grave que vive Tierra del Fuego y vive la Argentina”.

Para el legislador, el discurso no fue una pieza meramente formal, sino un llamado directo a toda la dirigencia. “Fue un llamado a la clase dirigencial a ponernos manos a la obra para poder trabajar en una mejora y en estos momentos de crisis ser más ingeniosos.

que nunca con el recurso que va a ser escaso”, subrayó.

Más de 20 leyes en agenda

Greve confirmó que el Ejecutivo enviará a la Legislatura un paquete de más de veinte proyectos que abarcan temas “trascendentes, importantes y urgentes”. En ese marco, consideró que el desafío será ordenar prioridades y construir consensos en una Cámara fragmentada en ocho bloques.

“Nosotros vamos a tener que tomar manos a la obra para poder trabajar y poder mejorar esta situación que hoy ya es compleja para todos”, insistió.

Entre los ejes mencionados aparecen iniciativas vinculadas a la OSEF, herramientas para promover inversiones —incluida la discusión sobre la adhesión al RIGI— y reformas institucionales. Sobre este último punto, Greve fue enfático al plantear que la provincia atraviesa “un cambio de era”.

“Lo que nosotros entendíamos por la política, lo que entendíamos por llevar adelante la función pública, hoy cambió y la gente quiere otra cosa”, expresó. Y agregó: “Tenemos que estar a la altura de las circunstancias para poder discutir estos cambios”.

Reforma constitucional en el horizonte

Aunque el gobernador no profundizó en su discurso sobre la reforma constitucional, Greve se mostró convencido de avanzar en esa discusión. Recordó que se reformarían 60 artículos de un total de 211 y aclaró: “No hay ningún artículo que hable de la reelección del gobernador”.

Para el legislador, es necesario revisar institutos como el Consejo de la Magistratura, el rol del Fiscal de Estado y aspectos vinculados al gasto público y los cargos vitalicios. “Me parece que es el momento, es el momento porque hay un cambio de era”, reiteró.

Conflicto por el Puerto y judicialización

Consultado por la intervención nacional del Puerto de Ushuaia, Greve respaldó la postura del Ejecutivo provincial y calificó la medida como “totalmente ilegal e ilegítima” —en referencia a lo que consideran una intervención encubierta— y anticipó que la definición final deberá llegar desde la Corte Suprema.

En ese contexto, fue crítico con la decisión del juez federal de declararse incompetente: “Es la más fácil, declararse incompetente y que lo resuelva la Corte”, opinó, advirtiendo además sobre el riesgo institucional de que ese criterio se convierta en precedente.

Trabajo y producción, ejes centrales

En materia económica, el legislador dejó en claro que cualquier herramienta que promueva inversiones será evaluada bajo una premisa central: el empleo fueguino. “Si es una herramienta para que exista una inversión, sea en China, sea en Estados Unidos, sea de donde sea, nosotros vamos a primar el trabajo fueguino”, sostuvo, en un contexto donde —según describió— hay fábricas cerrando y trabajadores desvinculados.

El mensaje final de Greve dejó entrever el tono político que buscará imprimir el oficialismo en este año legislativo: reconocer la crisis, ordenar prioridades y avanzar en reformas estructurales. “La situación es compleja para todos y ninguno puede quedar excluido”, concluyó.