GREVE DESTACÓ EL INTERÉS DE INVERSORES CHINOS EN TIERRA DEL FUEGO

Tierra del Fuego 13/03/2026.- El legislador de FORJA participó de las actividades junto al Gobernador y la comitiva del embajador de China, donde se presentaron proyectos estratégicos de inversión vinculados a energía, producción y turismo.

El legislador provincial Federico Greve (FORJA) acompañó al gobernador Gustavo Melella durante las distintas actividades y recorridas que se realizaron en la provincia en el marco de la visita oficial del embajador de la República Popular China en Argentina y su comitiva diplomática.

Durante la agenda de trabajo, las autoridades provinciales presentaron a los representantes del país asiático diversos proyectos estratégicos de inversión para Tierra del Fuego, orientados a fortalecer la infraestructura, potenciar el desarrollo productivo y generar empleo para los fueguinos.

Al respecto, Greve destacó la importancia de seguir generando vínculos internacionales que permitan atraer inversiones para la provincia.

“Es fundamental que Tierra del Fuego continúe consolidando relaciones con países y empresas que estén dispuestos a invertir en obras concretas que mejoren la calidad de vida de nuestra gente. La nueva usina Eléctrica que se proyecta para Ushuaia es un ejemplo claro de cómo una inversión estratégica puede resolver situaciones que se vienen arrastrando de años”, expresó.

El legislador remarcó además que el interés manifestado por la delegación china abre nuevas oportunidades para el desarrollo económico de la provincia, no solo en infraestructura energética, sino también en sectores como el turismo, la producción y la industria.

“Estas visitas permiten mostrar al mundo el enorme potencial que tiene nuestra provincia. Necesitamos inversiones que generen trabajo, que potencien nuestra matriz productiva y que permitan seguir desarrollando el turismo y la industria fueguina”, sostuvo.

Finalmente, Greve valoró el trabajo que viene realizando el Gobierno provincial para posicionar a Tierra del Fuego como un destino atractivo para proyectos de inversión.

“Cuando hablamos de inversiones hablamos de soluciones concretas para nuestros vecinos: energía, infraestructura, empleo y desarrollo. Ese es el camino que está impulsando el gobernador Melella y desde la Legislatura acompañamos ese proceso”, concluyó.