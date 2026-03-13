GRAN CONVOCATORIA EN LA PRIMERA EDICIÓN DE LA FERIA DE “PRODUCTORES DEL FIN DEL MUNDO”

Tierra del Fuego 13/03/2026.- El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría de Representación Política, llevó adelante la primera edición de la feria “Productores del Fin del Mundo” en el Paseo del Muelle de la ciudad de Río Grande, con gran acompañamiento de vecinos y vecinas.

La propuesta reunió a productores y emprendedores que ofrecieron frutas, verduras, hortalizas de estación, plantas, carne porcina, pescado proveniente de Puerto Almanza y distintos productos elaborados. Además, se dispuso un patio gastronómico que acompañó la jornada y generó un espacio de encuentro para las familias.

La subdirectora General de Gestión Operativa, Julieta Ábalos, destacó que “muchos vecinos pudieron conocer directamente a los productores y las chacras, lo que les permite continuar comprando durante la semana y mantenerse en contacto con quienes producen”.

“Este proyecto surge del trabajo territorial de relevamiento de productores y de la búsqueda de fortalecer estos espacios de comercialización directa. La feria tuvo muy buena recepción , lo que demuestra el interés de la comunidad y la importancia de seguir fortaleciendo estos espacios para la producción local”, agregó.

Asimismo, se brindaron charlas a cargo del INTA sobre manejo de suelos y estudiantes de la Diplomatura de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego – Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CaLiSA), un espacio académico de las universidades públicas que promueve la reflexión y el trabajo en torno a la soberanía alimentaria y que forma parte de una red presente en más de sesenta universidades del país.

Además, la jornada contó con la participación de los Scouts Selk’nam, quienes realizaron inscripciones para nuevos integrantes, y con la barra móvil de café del Centro de Día, un espacio socio-laboral donde jóvenes y adultos desarrollan experiencias de trabajo y formación. Finalmente, se llevó adelante una clase de folklore a cargo del profesor Orlando Tolaba de la que participaron vecinos y productores presentes.