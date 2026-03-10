GOBIERNO LLEVA A CABO ENCUENTROS SALUDABLES, UNA PROPUESTA RECREATIVA PARA PERSONAS MAYORES

Tierra del Fuego 10/03/2026.- La Secretaría de Representación Política del Gobierno lleva a cabo nuevos encuentros saludables con personas mayores, quienes encuentran en esta actividad una alternativa sana, recreativa y al aire libre en los distintos lugares de la provincia.

En esta oportunidad, se realizó de manera exitosa una jornada de senderismo en la Cascada del viento, ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de Ushuaia. La misma tuvo un recorrido de 5 kilómetros ida y vuelta. Tras días de preparación y asesoramiento, las personas que participaron contaron con equipamiento e indumentaria adecuados para realizarlo.

Karina González, Subsecretaria de Enlace Institucional, comentó al respecto que “estamos muy contentos de haber terminado este segundo encuentro saludable realizando un trekking. desde el Gobierno de la Provincia vamos a seguir trabajando con personas mayores para brindarles espacios de recreación y comunidad”.

“Tenemos como objetivo fomentar el trabajo en equipo, que se propongan el desafío de lograr una meta y que puedan conocer distintos paisajes de la provincia a través del contacto con la naturaleza, generando así un sentido de pertenencia. La devolución de la felicidad que nos transmiten con cada salida y la gratitud al conocer nuevos lugares nos motiva a seguir trabajando para ellos”, señaló.

La funcionaria destacó asimismo que “los encuentros proponen caminatas con senderos de baja intensidad para que ellos puedan desarrollar y disfrutar sin ninguna complicación el recorrido, en conjunto y bajo supervisión especializada del profesor de educación física José Millaleo”.

Desde la Subsecretaría de enlace institucional se continuarán ofreciendo nuevas actividades, eventos e información de relevancia a través de los medios oficiales del Gobierno de la Provincia.