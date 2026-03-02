GOBIERNO DE LA PROVINCIA ORGANIZA UNA AGENDA DE ACTIVIDADES POR EL 8M EN TODO EL TERRITORIO FUEGUINO

Tierra del Fuego 02/03/2026.- En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS llevará adelante durante el mes de marzo una agenda integral de actividades en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, con propuestas orientadas a fortalecer las políticas públicas con perspectiva de género, promover el acceso a derechos y acompañar la autonomía económica y la participación política de las mujeres y juventudes fueguinas.

Las iniciativas son impulsadas por el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, a través de la Subsecretaría de Género y Diversidad en sus zonas Norte, Centro y Sur, y por la Secretaría de Políticas para las Juventudes, en articulación con la Fundación Mirgor.

En el marco de esta agenda, el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia desarrollará diversas actividades territoriales.

En Ushuaia, el 5 de marzo, de 14:00 a 15:30 h., en el CAPS N° 8 (Alem 629), se realizará el relanzamiento del Grupo de Mujeres, un espacio colectivo centrado en el autocuidado, el arte y el fortalecimiento de lazos comunitarios.

El 10 de marzo a las 13:00 h., en el Polo Creativo Sur (Gobernador Paz 836), se llevará adelante la jornada “Políticas Públicas en Acción: Simulación y Participación Joven”, destinada a estudiantes secundarios y universitarios. La propuesta tendrá una segunda instancia el 12 de marzo a las 09:00 h. en la Oficina de Género y Diversidad Zona Sur (Beauvoir 1625).

En Tolhuin, el 11 de marzo, de 10:00 a 15:00 h., en Santiago Rupatini 655, se presentará la muestra artística “Mujeres de Hoy: Rostros, Voces y Luchas”, abierta a la comunidad y orientada a visibilizar referentes contemporáneas en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra las violencias por motivos de género.

En Río Grande, el 27 de marzo se desarrollará una jornada integral que incluirá, de 11:00 a 14:00 h. en Prefectura Naval 333, el dispositivo “Cuidarte es tu Derecho, Disfrutar También”, con atención y orientación en salud sexual y reproductiva.

A las 13:00 h., en el CAPS N° 5 (Av. San Martín 2488), se brindará una capacitación sobre la Ruta Crítica destinada a personal de salud.

A las 15:00 h., en el SUM Patagonia (Patagonia 470), se realizará una actividad comunitaria de sensibilización y prevención de las violencias por motivos de género.

Por su parte, la Secretaría de Políticas para las Juventudes llevará adelante propuestas orientadas a fortalecer el emprendedurismo, la autonomía económica y la participación política de las jóvenes fueguinas.

El 4 de marzo, de 17 a 19 h., en la Oficina de Juventudes de Ushuaia (Luis Vernet al 2000), se dictarán los seminarios de Cosmética Natural y de Semipermanente de Uñas.

En Tolhuin, ambas propuestas se desarrollarán el 11 de marzo, de 17 a 19 h., en la Delegación de Gobierno (Santiago Rupatini 285).

En Río Grande, el 18 de marzo se realizará el Seminario de Cosmética Natural en el aula A4 del Centro Cultural Yaganes (Belgrano 319).

El 20 de marzo, de 18 a 20 h., se dictará el Seminario de Semipermanente de Uñas en las oficinas de Juventudes (Prefectura 377).

Asimismo, el 7 de marzo se desarrollará de manera simultánea en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande el encuentro “Juventudes al Frente”, destinado a jóvenes mujeres de entre 13 y 19 años que participen en organizaciones estudiantiles o de la sociedad civil, con el objetivo de propiciar un espacio de diálogo, intercambio y elaboración de propuestas que fortalezcan una agenda construida desde las propias juventudes fueguinas.

Las inscripciones para las actividades organizadas por la Secretaría de Políticas para las Juventudes se realizan a través del formulario https://forms.gle/36b6VNRHmhV9hP1p7.

Para más información, las interesadas pueden comunicarse al WhatsApp 2964-358919 o consultar las redes sociales oficiales del Gobierno de la Provincia, donde se difundirá la agenda completa y sus actualizaciones.