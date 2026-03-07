Garbarino a la quiebra: la Justicia ordenó liquidar la tradicional cadena de electrodomésticos

Tierra del Fuego 07/03/2026.- La medida se extendió a la provincia de Tierra del Fuego por la participación accionaria de Garbarino en las firmas industriales Tecnosur y Digital Fueguina.

Garbarino le firmaron el acta de defunción. La Justicia decretó la quiebra de la histórica cadena de electrodomésticos, luego de que fracasara el intento de salvataje destinado a evitar su liquidación. La decisión fue firmada por el juez Fernando D’Alessandro, quien determinó que no existían condiciones para continuar con el concurso preventivo iniciado en 2021.

El magistrado concluyó que la empresa no logró reunir las mayorías necesarias entre los acreedores para aprobar un acuerdo de reestructuración. Además, tampoco prosperó la instancia de ‘cramdown’, que permitía que terceros interesados presentaran propuestas para quedarse con la compañía. En ese sentido, el único acto inscripto en el registro de salvataje, la financiera Vlinder, nunca normalizó una oferta concreta para reestructurar la firma.

Por lo tanto, ante la ausencia de alternativas viables, el juez aplicó lo previsto en los artículos 48 y 77 de la Ley de Concursos y Quiebras y dispuso la apertura del proceso de liquidación, indicó el portal Conclusión. A partir de ahora, la empresa quedará bajo control de la sindicatura designada por el tribunal, que será la encargada de administrar los bienes y avanzar con la identificación y eventual venta de los activos para intentar pagar, en la medida de lo posible, a los acreedores.

Asimismo, la resolución dispuso mantener la inhibición general de bienes y ordenar la notificación a distintos registros públicos, como los de propiedad inmueble, automotor y marcas, con el objetivo de detectar activos a nombre de la compañía. Del mismo modo, la medida se extendió a la provincia de Tierra del Fuego por la participación accionaria de Garbarino en las firmas industriales Tecnosur y Digital Fueguina.

