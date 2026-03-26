Fuerte caída del consumo: supermercados, los más golpeados

Argentina 26/03/2026.- El consumo masivo sigue en baja: cayó 3,4% en febrero y los supermercados no levantan. Mirá qué rubros se desplomaron y quién zafa.

El consumo masivo arrancó 2026 con números en rojo y en febrero la tendencia negativa se acentuó. Según datos de la consultora Scentia, las ventas registraron una caída interanual de 3,4%, mientras que en la comparación mensual frente a enero el retroceso fue aún más marcado: 6,3%.

El deterioro no fue aislado. En el acumulado del primer bimestre, el consumo evidenció una contracción de 2,1%, lo que confirma un inicio de año complejo para el sector, con caídas extendidas en casi todos los canales de comercialización.

Los canales tradicionales, en retroceso

El análisis por formato de venta dejó en evidencia un patrón claro: los canales físicos continúan perdiendo terreno frente al comercio digital.

Supermercados y mayoristas, los más afectados

Dentro del universo relevado, los supermercados encabezaron las bajas con una caída de 5,9% interanual, posicionándose como el canal más golpeado.

En la misma línea, los autoservicios independientes registraron un descenso de 3,8%, mientras que los mayoristas retrocedieron 3,6% respecto de febrero de 2025.

Las farmacias tampoco escaparon a la tendencia negativa y marcaron una baja de 2,9%. Por su parte, el canal K+T —almacenes y kioscos— cayó 1,9%, un dato relevante ya que venía de mostrar resultados positivos en períodos previos.

El e-commerce, el único que crece

En contraposición, el comercio electrónico fue el único segmento que logró expandirse. En febrero, el canal online registró un crecimiento interanual de 26,5%, consolidando una brecha cada vez más amplia respecto a los formatos tradicionales.

Los rubros más golpeados del consumo

El comportamiento por categorías mostró un escenario heterogéneo, aunque con un dato contundente: en el agregado de self service —que incluye supermercados y autoservicios— todas las canastas registraron caídas.

Bebidas e impulsivos lideran las bajas

En las grandes cadenas, los descensos fueron generalizados, pero algunos rubros se destacaron por la magnitud de la caída:

Bebidas sin alcohol: -12,3%

Impulsivos: -10,3%

Perecederos: -7,5%

Bebidas con alcohol: -7,4%

Higiene y cosmética: -7%

Más atrás se ubicaron “desayuno y merienda” (-3,7%), “limpieza del hogar y ropa” (-3,2%) y “alimentación” (-2,6%).

El impacto de los precios en el consumo

La dinámica inflacionaria continuó siendo un factor determinante en las decisiones de compra. La pérdida de poder adquisitivo condicionó el volumen de ventas, especialmente en los canales de cercanía.

En este contexto, la comparación con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aportó un dato relevante: mientras la inflación interanual medida por el INDEC alcanzó el 31%, los precios del consumo masivo subieron 19,4%, lo que evidencia un ritmo de ajuste menor dentro del sector.

Un mercado con brechas cada vez más marcadas

El desempeño de febrero consolidó una tendencia que se viene profundizando: la divergencia entre el crecimiento del canal digital y la caída de los formatos físicos.

Supermercados, mayoristas, autoservicios y farmacias mostraron una pérdida de dinamismo generalizada, mientras que el e-commerce continúa expandiéndose y gana participación dentro del consumo masivo.

Fuente: GLP