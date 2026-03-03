Fuerte aumento del DNI y pasaporte: ¿cuánto costarán desde marzo?

Argentina 03/03/2026.- El RENAPER oficializó un nuevo cuadro tarifario para DNI, pasaportes y servicios digitales. Los valores suben con fuerza y rigen desde el 6 de marzo.

El Ministerio del Interior oficializó un nuevo cuadro tarifario para los trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaportes y otros servicios que presta el RENAPER. La actualización, dispuesta mediante la Resolución 19/2026 y la 106/2026, entrará en vigencia el 6 de marzo y, según se informó, apunta a sostener la prestación eficiente de los servicios ante el aumento de la demanda y el uso creciente de herramientas digitales de validación de identidad.

Para ciudadanos argentinos, el primer DNI para recién nacidos continuará siendo gratuito hasta los seis meses. En tanto, el primer ejemplar por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad, las actualizaciones a los 5, 8 y 14 años, y los nuevos ejemplares por cambio de domicilio o rectificación de datos pasarán a costar $10.000. Los servicios rápidos tendrán recargos: el trámite exprés sumará $16.000 adicionales (total $26.000); la modalidad 24 horas, $41.000 en total; y el DNI al instante alcanzará los $57.000.

En el caso de personas extranjeras, la primera identificación y las actualizaciones principales —tanto para ciudadanos del MERCOSUR como de otros países, con residencia temporaria o permanente— tendrán un valor de $20.000. Ese mismo monto regirá para cambios de domicilio, rectificaciones y otras gestiones vinculadas al DNI de extranjeros.

El nuevo esquema también fija tarifas para servicios digitales de validación de identidad. Las verificaciones de vigencia de DNI y datos personales mediante API tendrán un costo escalonado de $60 por transacción hasta 40.000 operaciones mensuales; $35 hasta 2 millones; y $20 para volúmenes superiores. La prueba de vida pasiva y la verificación de pasaporte costarán $70 cada una. Para organismos de la Administración Pública Nacional, las tarifas serán reducidas, con valores que van de $2 a $7 por operación según el servicio y el volumen.

En cuanto al pasaporte, el documento ordinario con entrega regular pasará a costar $100.000. El trámite exprés elevará el total a $200.000, mientras que la resolución inmediata alcanzará los $330.000. Los pasaportes para extranjeros, apátridas y refugiados tendrán el mismo valor base de $100.000. El cuadro contempla exenciones para personas sin recursos, organismos públicos y trámites vinculados a rectificaciones registrales de sexo o errores formales detectados dentro de los 90 días de emisión.

Fuente: El Economista