FORJA: ENERGICO RTECHASO A LA QUITA DE SUBSIDIOS AL GAS.

Rio Grande 11/03/2026.- Desde nuestro Partido, expresamos nuestro firme rechazo a la decisión del presidente Milei de avanzar con la quita de subsidios y el aumento de las tarifas de los servicios esenciales, particularmente del gas, una medida que impacta de manera directa en la calidad de vida de las familias fueguinas.

En Tierra del Fuego el gas no es un lujo ni un servicio más: es un recurso indispensable para la vida cotidiana. Las condiciones climáticas del extremo sur del país hacen que la calefacción, la cocción de alimentos y el acceso a energía segura dependan fuertemente de este servicio durante gran parte del año.

La reducción de subsidios no sólo encarece el costo de vida de miles de hogares, sino que también afecta especialmente a los sectores más vulnerables en un contexto económico complejo que ya atraviesan muchas familias de nuestra provincia.

Tierra del Fuego, además, es una provincia productora de gas, por lo que resulta imprescindible que las políticas energéticas nacionales contemplen una mirada federal, equitativa y sensible a las realidades regionales.

Desde FORJA reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los fueguinos y fueguinas, y acompañamos todas las iniciativas institucionales que busquen garantizar el acceso justo y equitativo a los servicios esenciales.

Defender el acceso al gas en nuestra provincia es defender condiciones dignas de vida para toda la comunidad fueguina.