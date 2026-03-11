Info general, Nacionales, Provinciales

Fin de semana extralargo de Marzo, 21,22, 23 y 24

Por Armando Cabral

Feriados 11/03/2026.- En marzo de 2026, Argentina tendrá un fin de semana extralargo de cuatro días con un feriado nacional inamovible y un día no laborable con fines turísticos. Se trata de los dias 21, 22, 23 y 24 de este mes.

Detalle de los feriados y dias no laborables.

Fin de semana extralargo

El fin de semana largo de marzo 2026 se extiende desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzocombinando el descanso habitual del fin de semana con el día no laborable el feriado nacional. Esto permite gran parte de la población disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso. 

Diferencias legales entre feriado día no laborable
