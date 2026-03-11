Fin de semana extralargo de Marzo, 21,22, 23 y 24

Detalle de los feriados y dias no laborables.
Fin de semana extralargo
El fin de semana largo de marzo 2026 se extiende desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo, combinando el descanso habitual del fin de semana con el día no laborable y el feriado nacional. Esto permite a gran parte de la población disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso.
Diferencias legales entre feriado y día no laborable
-
-
Día no laborable con fines turísticos: La empresa decide si se trabaja o no; si se trabaja, se paga el salario normal sin recargo adicional.2
Estas fechas permiten planificar actividades, viajes o descansos durante marzo, aprovechando el primer fin de semana largo del año tras la temporada de verano.2