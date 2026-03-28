Fallo YPF: Milei descontrolado, insultó a Kicillof, se adjudica un logro que no es suyo y sigue perdiendo imagen

El fallo de la Justicia de EE.UU. sobre YPF cerró un litigio de más de una década: Argentina evitó pagar entre 16.000 y 18.000 millones de dólares, y hoy Javier Milei capitaliza políticamente un proceso iniciado en 2012 por Cristina Kirchner y Axel Kicillof con la expropiación de la petrolera.
Línea de tiempo del caso YPF
2012 – Expropiación de YPF
- Abril 2012: El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsa la expropiación del 51% de YPF, que estaba bajo control de la española Repsol.
- Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía, es el principal arquitecto de la medida.
- Argumento central: recuperar soberanía energética y revertir el déficit en la balanza energética.
2014 – Acuerdo con Repsol
- Se firma un acuerdo de compensación con Repsol por 5.000 millones de dólares en bonos.
- El gobierno defiende que la operación fue “conforme a derecho” y necesaria para garantizar el abastecimiento energético.
2015–2016 – Inicio del litigio internacional
- Fondos como Burford Capital compran los derechos de litigio a la familia Eskenazi (ex accionistas de YPF).
- Se inicia el juicio en tribunales de Nueva York, reclamando hasta 16.000 millones de dólares por supuestas irregularidades en la expropiación.
2020 – Defensa argentina
- El Estado argentino contrata al estudio Sullivan & Cromwell LLP para llevar adelante la defensa en EE.UU.
- Cristina Kirchner agradeció públicamente a este equipo legal en su mensaje tras el fallo.
2023–2025 – Avances judiciales
- Distintos fallos parciales en EE.UU. mantenían la amenaza de una condena multimillonaria contra Argentina.
- El caso se convierte en un símbolo de disputa entre kirchnerismo y oposición.
Marzo 2026 – Fallo definitivo
- La Justicia de EE.UU. anula la sentencia que obligaba a Argentina a pagar 16.000–18.000 millones de dólares.
- Cristina Kirchner celebra en redes sociales: afirma que gracias a la expropiación Argentina tiene un superávit energético de miles de millones de dólares.
- Axel Kicillof reivindica la medida y acusa a Milei de haber apoyado a los fondos buitre.
- Javier Milei, actual presidente, se adjudica la victoria y la presenta como fruto de su gestión, cargando contra Kicillof y Cristina.
Balance político y económico
- Kirchnerismo: Defiende la expropiación como clave para el superávit energético y la soberanía nacional.
- Milei: Capitaliza el fallo como logro de su gobierno, aunque el proceso judicial se inició y se defendió bajo administraciones anteriores.
- Impacto económico: Argentina evita una deuda externa gigantesca y preserva recursos estratégicos para su balanza energética.
Posturas frente al fallo de YPF
|Actor
|Argumento central
|Mérito que se adjudica
|Mensaje político
|Cristina Fernández de Kirchner
|La expropiación de 2012 permitió recuperar soberanía energética y hoy genera superávit en la balanza.
|Haber tomado la decisión estratégica de estatizar YPF y defenderla en tribunales.
|“Gracias a la expropiación tenemos miles de millones de superávit energético.”
|Axel Kicillof
|Fue el arquitecto de la expropiación y del acuerdo con Repsol.
|Haber diseñado la operación y resistido a los fondos buitre.
|“La medida fue correcta y hoy se demuestra que defendimos al país.”
|Javier Milei
|El fallo se logra bajo su gobierno y evita un pago multimillonario.
|Capitaliza el resultado como éxito de su gestión actual.
|“Argentina se salvó de pagar 18.000 millones gracias a nuestra administración.”
Lectura política
- Kirchnerismo: Reivindica la expropiación como política de Estado que hoy da frutos, y acusa a Milei de apropiarse de un logro ajeno.
- Milei: Presenta el fallo como victoria de su gobierno, reforzando su narrativa de “ordenar las cuentas” y enfrentar al kirchnerismo.
- Resultado: Un mismo hecho se convierte en campo de disputa simbólica: ¿es un triunfo de la decisión de 2012 o de la gestión actual?
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Una vez mas, ataque verbal de Milei a Kicillof
Durante un acto en el Centro de Formación de Capital Humano en La Paternal, Milei aprovechó el anuncio del fallo favorable en EE.UU. para cargar duramente contra el gobernador bonaerense:
“Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil, imbécil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Kirchner.”
También afirmó que su administración logró lo que parecía improbable:
“La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia).”
Lectura política del mensaje
- Milei busca capitalizar el fallo como logro exclusivo de su gestión, deslegitimando el rol de Kicillof como ministro de Economía en 2012.
- El uso de insultos refuerza su estilo confrontativo, pero también genera rechazo en sectores que reivindican la expropiación como política de Estado.
- Kicillof respondió con sobriedad, defendiendo la medida como estratégica y acusando a Milei de “apoyar a los fondos buitre”.
- Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar