Fallo YPF: Milei descontrolado, insultó a Kicillof, se adjudica un logro que no es suyo y sigue perdiendo imagen

Una vez mas, ataque verbal de Milei a Kicillof

Durante un acto en el Centro de Formación de Capital Humano en La Paternal, Milei aprovechó el anuncio del fallo favorable en EE.UU. para cargar duramente contra el gobernador bonaerense:

“Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil, imbécil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Kirchner.”

También afirmó que su administración logró lo que parecía improbable:

“La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia).”

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