ESTE MIÉRCOLES CULMINAN LOS TRABAJOS DE READECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE GAS EN LA ESCUELA N°8

Rio Grande 19/03/2026.- El Ministerio de Educación de la Provincia, a través del área de infraestructura, confirmó que este miércoles 18 de marzo estarán concluidos los trabajos de readecuación de la instalación de gas en la Escuela Nº 8 de la Ciudad de Río Grande, y que se procederá a solicitar una nueva inspección de Camuzzi para la reconexión del medidor de gas.

Al respecto, Sebastián Donovan, Subsecretario de Infraestructura, comentó que “estamos terminando, ya ultimando detalles para requerir la inspección ante Camuzzi para la reconexión del servicio. Apenas esto ocurra se dará aviso a la comunidad escolar para retomar las actividades”.

“Esta situación se dio por una visita de oficio por parte de Camuzzi, en la que nos requirieron una actualización de legajo, una serie de adecuaciones a nuevas normativas y algunas reparaciones, como mayor ventilación en la sala de máquinas y en la cocina”, explicó.



Asimismo Donovan detalló que “hubo que corregir algunos tirajes, agregar llaves de corte a una cocina, revisar la cañería principal y las bajadas porque ya no se utiliza teflón en las uniones, de acuerdo a nuevas normas”.

“Aprovechamos esta situación para hacer el mantenimiento de todo el sistema de calefacción, las dos calderas con las que cuenta la escuela que están perfectamente funcionales. Además se agregó una cocina nueva para el sector de comedores y de copa de leche”, agregó.

Finalmente, el funcionario indicó que “estamos llevando adelante justamente un operativo en materia de actualización de legajos de otros edificios escolares, como el Jardín N°17 y la Escuela Nº 32, acá en el mismo barrio de Chacra 2, donde la inspección se aprobó sin inconvenientes”.