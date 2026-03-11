ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA EL DESFILE DEL 2 DE ABRIL

Rio Grande 11/03/2026.- En el marco del 44° Aniversario de la Gloriosa Gesta de Malvinas, el Municipio de Río Grande recuerda que continúan abiertas las inscripciones para aquellas instituciones que deseen participar del tradicional Desfile del 2 de abril.

Se trata de un espacio que, año tras año, convoca a instituciones educativas, clubes, asociaciones, fuerzas armadas y de seguridad y organismos de la ciudad para expresar su acompañamiento a la Causa Malvinas y rendir homenaje a los veteranos y caídos.

Las instituciones interesadas deberán comunicarse con la Dirección de Relaciones Públicas y Eventos Institucionales mediante el correo electrónico: relacionespublicas.rga@gmail.com, indicando en el asunto “Desfile Malvinas 2026”.

Cabe señalar que las inscripciones son hasta el día 27 de marzo.