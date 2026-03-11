ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA EL DESFILE DEL 2 DE ABRIL

Se trata de un espacio que, año tras año, convoca a instituciones educativas, clubes, asociaciones, fuerzas armadas y de seguridad y organismos de la ciudad para expresar su acompañamiento a la Causa Malvinas y rendir homenaje a los veteranos y caídos.
Las instituciones interesadas deberán comunicarse con la Dirección de Relaciones Públicas y Eventos Institucionales mediante el correo electrónico: relacionespublicas.rga@gmail.com, indicando en el asunto “Desfile Malvinas 2026”.
Cabe señalar que las inscripciones son hasta el día 27 de marzo.