“ESTAMOS BUSCANDO SOCIOS PARA EL DESARROLLO Y EL EMPLEO EN TIERRA DEL FUEGO”

Tierra del Fuego 13/03/2026.- La titular de la Agencia de Innovación del Gobierno provincial, Analía Cubino, se refirió a la visita de la comitiva diplomática china y destacó las posibilidades de cooperación e inversión en sectores estratégicos de la provincia, con eje en el desarrollo productivo, la transferencia tecnológica y la generación de empleo para los fueguinos y fueguinas.

En ese marco, la funcionaria sostuvo que “es un momento muy difícil para la provincia, para la Argentina y para el mundo, y en este contexto el Gobernador encabeza todas las posibilidades de conseguir herramientas y socios para el desarrollo”, al tiempo que señaló que el foco está puesto en la generación de trabajo para los fueguinos: “Algo fundamental que queremos todos es el empleo, que haya más trabajo en nuestra provincia”.

Durante la visita, la delegación mantuvo reuniones con autoridades provinciales, representantes del sector productivo, cámaras empresarias y la universidad, generando espacios de diálogo sobre cooperación tecnológica, desarrollo industrial y oportunidades de inversión

En relación con la infraestructura necesaria para potenciar el crecimiento económico dijo que “lo primero es en lo que ya se ha comenzado a trabajar y que tiene que ver con la usina, nada más y nada menos que la energía de la ciudad”, y que “para convocar a nuevas inversiones necesitamos también tener las condiciones energéticas para ese desarrollo”.

Asimismo, destacó el potencial de cooperación tecnológica con China en distintas áreas productivas. “Ellos tienen tecnologías y una escala de producción tremenda, enorme; son la fábrica del mundo”, indicó, al tiempo que remarcó el interés en avanzar en procesos de transferencia tecnológica que permitan potenciar el desarrollo local.

En ese marco, también analizó las oportunidades vinculadas al sector energético y a la recuperación de recursos hidrocarburíferos y dijo que “también existe la posibilidad de asociarse con gente que ya está desarrollando tecnologías para mejorar la oportunidad del gas en esos pozos que tenemos”.

En esta línea, Cubino continuó con la importancia de diversificar la matriz productiva provincial, frente a la situación que atraviesa el sector industrial especialmente en la zona norte, y sostuvo la necesidad de “la ampliación de la matriz productiva es muy necesaria”.

Sobre esto, profundizó: “Se evaluó el potencial de las capacidades industriales existentes en Tierra del Fuego y la posibilidad de aprovecharlas para nuevos proyectos productivos. “La posibilidad es que esa capacidad instalada que hoy tiene ociosidad —en algunos casos más del 50%— pueda utilizarse y no quede deteriorada o fuera de actualización tecnológica”, señaló.

Finalmente, Cubino señaló que la provincia continuará profundizando el vínculo con el sector empresarial y diplomático chino para avanzar en proyectos productivos y concluyó: “Ahora siguen estas mesas de trabajo para buscar oportunidades certeras de desarrollo”.