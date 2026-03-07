Rio Grande 07/03/2026.- Las acusaciones contra el presidente de la AFA se suman a una serie de escándalos políticos y económicos que atraviesan al país: desde el caso Villaverde y el colapso del proyecto Libra, hasta los viajes sin inversiones de Milei y el recorte de fondos a las provincias, con Tierra del Fuego entre las más afectadas.

Las recientes denuncias contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se inscriben en un contexto político marcado por múltiples escándalos y tensiones institucionales. Diversos sectores sostienen que estos episodios deportivos funcionan como una “cortina de humo” frente a problemas de mayor gravedad que atraviesan al país.

Entre los casos más resonantes figuran las acusaciones contra la diputada Lorena Villaverde por presunto fraude en el financiamiento de campaña, las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el colapso del proyecto $LIBRA impulsado por el empresario estadounidense Hayden Davis junto a Javier Milei, y la polémica por la distribución de alimentos bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

A ello se suma la controversia por los 15 viajes de Milei a Estados Unidos, que no derivaron en inversiones de relevancia, y el recorte de coparticipación federal, que afecta con fuerza a las provincias. Tierra del Fuego aparece entre las más castigadas, con advertencias de que la reducción de fondos compromete áreas sensibles como educación, salud y seguridad.

En paralelo, persisten interrogantes sobre el destino de las reservas de oro del Banco Central y la inflación, que continúa en niveles críticos y erosiona el poder adquisitivo de la población.

La combinación de denuncias deportivas, escándalos políticos y crisis económica configura un escenario de alta conflictividad. Mientras la atención pública se dispersa entre múltiples frentes, las provincias reclaman soluciones concretas frente a la caída de recursos y el deterioro de los servicios básicos.

En los dos primeros meses de 2026 se registró una ola de cierres de empresas en Argentina, especialmente en la industria y las PyMEs, con despidos masivos y quiebras que reflejan la caída del consumo, la apertura de importaciones y el ajuste fiscal. Tierra del Fuego, además de sufrir el recorte de coparticipación, aparece entre las provincias más golpeadas por la crisis productiva.

Principales datos sobre cierres y despidos

Crisis industrial y comercial: Durante enero y febrero de 2026 se multiplicaron los cierres de plantas, comercios y servicios , con más de 300 despidos confirmados en grandes empresas y miles en PyMEs.

Durante enero y febrero de 2026 se multiplicaron los , con más de en grandes empresas y miles en PyMEs. Factores clave: Caída del consumo interno por pérdida del poder adquisitivo. Apertura de importaciones , que debilitó a la producción nacional. Reforma laboral y ajuste fiscal , que generaron incertidumbre en el sector privado.

Magnitud del conflicto laboral: Un informe del CEPA contabilizó 717 conflictos laborales entre 2024 y febrero de 2026, de los cuales el 63,6% fueron por despidos.

Ejemplos de empresas afectadas

Fate (neumáticos): reducción de operaciones y despidos en su planta.

reducción de operaciones y despidos en su planta. Comercio minorista: cierres de cadenas medianas y pequeños locales en Buenos Aires, Córdoba y Patagonia.

cierres de cadenas medianas y pequeños locales en Buenos Aires, Córdoba y Patagonia. Servicios y PyMEs tecnológicas: recortes de personal y suspensión de proyectos.

Impacto en Tierra del Fuego

La provincia enfrenta un doble golpe : Recorte de coparticipación federal , que limita recursos para educación, salud y seguridad. Cierres de empresas locales , especialmente en el sector industrial y electrónico, donde la caída de la demanda y la competencia importada han generado suspensiones y despidos.

:

Línea de tiempo sugerida para la nota

Enero 2026: primeras señales de crisis industrial, cierres de plantas y comercios. Febrero 2026: se intensifican los despidos y quiebras; informe CEPA confirma más de 700 conflictos laborales acumulados. Marzo 2026: denuncias contra la AFA y escándalos políticos se superponen con la crisis productiva y el recorte de fondos a provincias.

Fuente:www.lalicuadoratdf.com.ar