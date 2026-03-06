Encuesta de la UIA: más del 50% de la industria reporta caída de producción y ventas

La industria argentina atraviesa una etapa de fuerte heterogeneidad. Mientras algunos sectores vinculados a exportaciones energéticas o al complejo agroindustrial muestran señales de dinamismo, buena parte del entramado manufacturero continúa en retroceso.

La primera encuesta industrial del año de la Unión Industrial Argentina (UIA) revela que una proporción significativa de empresas registró caídas en producción, ventas y empleo durante los últimos meses, reflejando el impacto del ajuste macroeconómico y la debilidad del mercado interno.

Dos años de Milei: la segunda peor caída industrial del mundo, 2.436 empresas cerradas y 73 mil empleos perdidos

El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) de la Unión Industrial Argentina (UIA) se ubicó en 36,5 puntos en enero de 2026, muy por debajo del umbral de expansión de 50 puntos, a partir del informe de la primera encuesta del año elaborada entre el 2 y el 16 de febrero por el Centro de Estudios de la UIA (CEU-UIA).

El indicador acumuló su decimoquinto relevamiento consecutivo en zona de contracción, y registró una caída de 7,5 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior y de 5,6 p.p. en términos interanuales.

El relevamiento confirma que la recuperación económica todavía no alcanza a gran parte del tejido industrial, especialmente en las ramas más dependientes del consumo local.

Construcción, metalmecánica y textil entre los sectores más golpeados

Entre los sectores que muestran mayores caídas se destacan materiales para la construcción, metalmecánica, textil e indumentaria, todos fuertemente vinculados al ciclo del mercado interno.

El freno de la obra pública y la retracción del sector privado impactaron de lleno en las empresas que proveen insumos para la construcción, desde cemento y acero hasta productos metalúrgicos. Esto arrastró a una amplia red de proveedores industriales.

En paralelo, la metalmecánica, uno de los sectores con mayor capacidad de generación de empleo industrial, enfrenta una combinación de menor demanda, altos costos productivos y dificultades financieras. Muchas empresas reportan menor utilización de capacidad instalada y postergación de inversiones.

También el sector textil y de indumentaria continúa entre los más afectados por la caída del consumo. La fuerte pérdida de poder adquisitivo de los hogares durante el último año redujo las ventas, lo que obligó a muchas empresas a ajustar producción e incluso personal.

A estos sectores se suma parte de la industria de bienes durables, como electrodomésticos y algunos segmentos de la automotriz orientados al mercado interno, donde las ventas aún no logran recuperar los niveles previos.

Caída del consumo y costos productivos en el centro del problema

La encuesta industrial identifica dos factores principales detrás del deterioro sectorial: la debilidad del mercado interno y el aumento de los costos productivos.

La UIA rompe el silencio frente a Milei: exigió respeto y se desligó de «distorsiones estructurales»

El ajuste macroeconómico aplicado para estabilizar la economía tuvo como consecuencia una fuerte contracción del consumo, que impacta directamente en las ramas industriales orientadas al mercado doméstico.

Al mismo tiempo, muchas empresas enfrentan costos elevados en energía, logística, impuestos y financiamiento. Para las pymes industriales, la combinación de menor facturación y costos rígidos genera una presión adicional sobre la rentabilidad.

En este contexto, también aparecen tensiones en la cadena de pagos y mayor cautela en los planes de inversión.

Los sectores industriales que más están cayendo

Materiales para la construcción

La paralización de la obra pública y la menor actividad privada impactan en cemento, acero y productos metalúrgicos.

Metalmecánica

Uno de los sectores con mayor empleo industrial enfrenta menor demanda, caída de producción y utilización más baja de capacidad instalada.

Textil e indumentaria

El derrumbe del consumo afecta directamente a una industria altamente dependiente del mercado interno.

Electrodomésticos y bienes durables

Las ventas siguen por debajo de los niveles previos debido al menor poder adquisitivo y a la cautela del consumidor.

Industria vinculada al mercado interno

Diversas pymes manufactureras registran caída de pedidos, menor facturación y postergación de inversiones.

La industria frente a un cambio de modelo económico

Más allá de la coyuntura, la encuesta de la UIA refleja un proceso de adaptación del sector industrial a un nuevo esquema económico.

El Gobierno impulsa un modelo con mayor apertura comercial y menor intervención estatal. Para muchas empresas, ese cambio implica competir en condiciones más exigentes mientras aún persisten problemas estructurales como la presión impositiva, los costos logísticos y la volatilidad macroeconómica.

En ese escenario, algunos sectores vinculados a exportaciones —como energía, minería o ciertas actividades agroindustriales— muestran mejores perspectivas.

Pero la situación es distinta para muchas ramas industriales tradicionales que dependen del mercado interno.

La radiografía que surge del relevamiento industrial deja una señal clara: mientras la macroeconomía comienza a estabilizarse, una parte significativa del entramado manufacturero todavía atraviesa una etapa de ajuste profundo, con sectores que aún no encuentran señales claras de recuperación.

El desafío hacia adelante será determinar si esa transición deriva en una industria más competitiva o si el proceso termina consolidando una nueva fase de retracción productiva.

