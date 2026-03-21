En los dos años de Milei, los servicios se dispararon casi 600%

Inflación 21/03/2026.- Tarifazos sin freno: servicios y transporte se dispararon hasta 996% en los dos años de gestión libertaria. Mirá cuánto cuesta hoy vivir en el AMBA.

Un informe elaborado por la UBA y el CONICET reveló un fuerte incremento en el costo de los servicios públicos y el transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los primeros dos años de gestión de Javier Milei.

Según el relevamiento, una familia tipo necesitó en marzo de 2026 un total de $213.557 para cubrir gastos de luz, agua, gas y transporte sin subsidios. El dato refleja un aumento promedio cercano al 600% desde diciembre de 2023, cuando comenzó la actual administración.

La canasta de servicios superó ampliamente a la inflación

Los aumentos en tarifas y transporte superaron con creces la evolución de la inflación general en el mismo período.

Subas acumuladas por servicio

Luz: 370%

Gas: 766%

Agua: 366%

Transporte: 996%

En total, la canasta de servicios públicos acumuló una suba del 591%, mientras que la inflación fue del 203% (280% si se incluye diciembre de 2023).

Aumento de la canasta de los servicios públicos – AMBA Marzo 2026

Este desfasaje marca un fuerte deterioro del poder adquisitivo, especialmente en los hogares urbanos que dependen del transporte público y los servicios básicos.

Transporte y quita de subsidios, claves en la suba

Uno de los factores determinantes en el incremento fue la reducción progresiva de subsidios, particularmente en el AMBA, donde históricamente se concentraba la mayor asistencia estatal.

Actualmente, los usuarios cubren en promedio el 65% del costo real de los servicios, mientras que el Estado financia el 35% restante.

En el caso del transporte, el impacto es aún más marcado: el costo técnico del boleto de colectivo sin subsidios asciende a $1.811.

Cuánto pagó una familia en marzo

El informe detalla el gasto promedio mensual de un hogar tipo en el AMBA durante marzo de 2026:

Luz: $49.462 (nivel N1, sin subsidios)

Gas: $28.025 (nivel N1, sin subsidios)

Agua: $35.045 (sin subsidios)

Transporte: $101.026

El transporte representa casi la mitad del gasto total, consolidándose como el rubro de mayor presión sobre el presupuesto familiar.

Un fenómeno que impacta en todo el país

Si bien el aumento de tarifas se registra en todo el territorio nacional, el AMBA presenta los mayores incrementos porcentuales debido al proceso de corrección tarifaria tras años de subsidios.

La evolución de los precios de los servicios públicos se convirtió en uno de los principales factores de presión sobre los ingresos de los hogares, en un contexto de recomposición de tarifas y reducción del gasto estatal.

Fuente: GLP