Empiezan a llegar facturas de luz y gas con nuevo esquema de subsidios «focalizados».

En el gas se va a pagar tarifa plena salvo los meses de invierno, que en TDF no aplica y el gobierno provincial no realizó el pedido a nación para plantear situación insular ( Ministerio de Energía TDF a Enargas Decreto 954 Artículo 4) recordemos que nunca supimos los costos del gas en boca de pozo …

En la energía durante el otoño invierno, solo se subsidia 150 kw por mes a quienes les corresponda ..los que ya estaban anotados en la segmentación tarifaria y a los que se hayan anotado o los que no realicen las actualizaciones de la base de datos (Háganlo)

Se elimino la tarifa social de gas en todo el país esto significa que muchos que figuraban como N2 y estaban con Tarifa social van a ver sus boletas con aumentos considerables.

Se elimino el programa hogar para la garrafa desde el gobierno no se informó que los beneficiados de ese programa tenían que volver a anotarse para recibir la mitad del monto de una garrafa de 10 k durante el año y el costo total ( solo 10.000) durante el invierno y el reintegro es por billetera virtual ( recordemos que el fideicomiso del Programa Hogar se lo robo Caputo)

En Tierra del Fuego, el dinero del Fideicomiso que sostiene el Programa Hogar, al ser eliminado, aumenta el aporte del Estado Fueguino para sostenerlo en la tarjeta solidaridad. Costo Provincial para 6200 familias, alrededor de 53.000 millones de pesos.

A todo esto las empresas lograron lo que siempre pidieron que se les actualicen las tarifas todos los meses según el dólar … (Import/export Parity) Te engañaron básicamente en ley de bases y dnu 70/23

Las zonas frias del país se mantienen.. pero.. parece que el gobierno no está pagando a las empresas …en fin dónde irá la guita del fideicomiso de Zona fría ? El gobierno provincial hizo el reclamo? No, Ni Aguirre (Ex Ministro) Ni Gabriela Castillo actual Ministra realizaron lo que Si realizó en su gestión frente al Enargas el ex secretario de Energía, Moisés Solorza, para mantener los beneficios

El esquema de segmentación se cambió por uno de subsidios focalizados los que si y los que no según cuestiones de ingresos hasta tres canastas básicas totales por ingreso recibirían el subsidio del 50% con los topes de consumo y no tenes que tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad …entre otros cosas

Los servicios públicos dejaron de ser derechos humanos con Milei

Fuente: Boca de Pozo