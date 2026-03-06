El PJ repudió las acusaciones del dirigente nacional VUOTO RESPONDIÓ A GUSTAVO LÓPEZ, PRESIDENTE DE FORJA

Ushuaia 06/03/2026.- El intendente de Ushuaia y presidente del Partido Justicialista de Tierra del Fuego AeIAS, Walter Vuoto, respondió a través de la red social X a las acusaciones realizadas en un medio radial por el titular nacional del partido FORJA, Gustavo López, quien lo señaló como presunto responsable de una operación mediática para vincular al gobernador Gustavo Melella con la desaparición durante casi 48 horas de una mujer en Río Grande.

“La desaparición de una joven en nuestra provincia es un hecho demasiado grave y doloroso como para prestarte a especulaciones u operaciones políticas”, expresó el jefe del Ejecutivo capitalino.

López había manifestado en Radio Provincia que el entorno del intendente estaría detrás de la difusión de versiones que buscaban involucrar al gobernador. “Si querés ser gobernador presentate a una elección y ganá, no podés generar vos o tu círculo esta situación espantosa queriendo hacer aparecer al gobernador como involucrado”, sostuvo, y agregó que “no digo que sea el intendente, pero siempre hay un entorno que es más papista que el Papa”.

Las declaraciones generaron una rápida reacción del concejal de Ushuaia Nicolás Pelloli, quien calificó los dichos como “una operación” y adelantó que podrían derivar en una presentación judicial. “No puede venir cualquier persona, en este caso el presidente de FORJA, que no conoce Tierra del Fuego, para hablar de esta manera. Tendrá que ir a la Justicia para validar sus dichos o retractarse”, afirmó.

Ante la repercusión, López se comunicó nuevamente con la emisora y se retractó parcialmente de sus declaraciones. “Con el fragor de la charla esto pudo haber sido mal expresado por mí. Quiero rectificarme, si no sería una irresponsabilidad de mi parte. Pido disculpas si generé un mal entendido o malestar”, señaló.

Tras esa rectificación, Vuoto volvió a pronunciarse. “Gustavo, tuviste que rectificarte porque insinuaste algo que nunca ocurrió. La desaparición de una joven en nuestra provincia es un hecho demasiado grave y doloroso como para prestarte a especulaciones u operaciones políticas”. Y concluyó. “Con estas cosas no se juega. La política tiene límites. Este es uno. Acepto las disculpas”.

En paralelo, el Partido Justicialista de Tierra del Fuego difundió un comunicado en el que repudió las declaraciones de López y respaldó al intendente capitalino. Desde el PJ señalaron que las acusaciones “no son más que una nueva operación de prensa al servicio del Ejecutivo provincial” y cuestionaron que quien salió a hablar en nombre del gobernador sea “alguien que no vive en la provincia”.

“Es muy fácil hacer política desde Buenos Aires sin conocer de cerca los problemas que atraviesan cotidianamente los vecinos y vecinas de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin”, indicaron.

El comunicado también sostuvo que el episodio “deja en evidencia la desesperación de un gobierno que, ante su propia crisis de gestión, recurre a acusaciones sin pruebas para desviar la atención de la ciudadanía fueguina”.

Finalmente, el Partido Justicialista reafirmó su respaldo al intendente y presidente del PJ fueguino, Walter Vuoto, y no descartó avanzar con acciones legales contra López por sus dichos.