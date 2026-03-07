EL PATIO GASTRONÓMICO TENDRÁ UNA «NOCHE DE PEÑA» EN EL PARQUE DE LOS 100 AÑOS

Dicha jornada contará con presentaciones en vivo de La Sanata, el Dúo Prado – José Ramos y Joaquín González, quienes brindarán un espectáculo musical con lo mejor del folklore para compartir en comunidad.
Además, las vecinas y vecinos podrán recorrer los diferentes puestos gastronómicos, acceder a una amplia variedad de productos elaborados por emprendedores locales y disfrutar de una noche de música en vivo en un ambiente pensado para compartir en familia y amigos.
El Patio Gastronómico, impulsado por el Municipio, continúa consolidándose como un espacio que integra espectáculos artísticos, actividades para las infancias y el fortalecimiento del entramado económico de la ciudad, con el objetivo de acompañar a emprendedores locales y promover el uso de los espacios públicos como ámbitos de encuentro y disfrute para toda la comunidad.
De esta forma, el Municipio sigue generando propuestas culturales y recreativas que fortalecen el encuentro entre los y las riograndenses y acompañan el desarrollo de la economía de la ciudad.