EL PATIO GASTRONÓMICO TENDRÁ UNA «NOCHE DE PEÑA» EN EL PARQUE DE LOS 100 AÑOS

Rio Grande 08/03/2026.- El Municipio de Río Grande invita a la comunidad a disfrutar de una nueva propuesta cultural que se realizará este sábado, en el Parque de los 100 Años donde se vivirá una “Noche de Peña” en el Patio Gastronómico.

Dicha jornada contará con presentaciones en vivo de La Sanata, el Dúo Prado – José Ramos y Joaquín González, quienes brindarán un espectáculo musical con lo mejor del folklore para compartir en comunidad.

Además, las vecinas y vecinos podrán recorrer los diferentes puestos gastronómicos, acceder a una amplia variedad de productos elaborados por emprendedores locales y disfrutar de una noche de música en vivo en un ambiente pensado para compartir en familia y amigos.

El Patio Gastronómico, impulsado por el Municipio, continúa consolidándose como un espacio que integra espectáculos artísticos, actividades para las infancias y el fortalecimiento del entramado económico de la ciudad, con el objetivo de acompañar a emprendedores locales y promover el uso de los espacios públicos como ámbitos de encuentro y disfrute para toda la comunidad.

De esta forma, el Municipio sigue generando propuestas culturales y recreativas que fortalecen el encuentro entre los y las riograndenses y acompañan el desarrollo de la economía de la ciudad.