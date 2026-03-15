EL MUNICIPIO PROMUEVE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON POTENCIAL DE INVERSIÓN CHINA

Rio Grande 15/03/2026.- En el marco de la mesa de trabajo encabezada por el intendente Martín Perez y el embajador de la República Popular China en Argentina, Wang Wei, se presentaron las potencialidades productivas de la ciudad y una serie de proyectos estratégicos con posibilidades de articulación con dicho país.

Del encuentro participaron funcionarios del Municipio de Río Grande, representantes de empresas y cámaras de la ciudad, quienes en conjunto apuntaron a posicionar a Río Grande como un territorio estratégico de oportunidades para la inversión productiva.

Al respecto, el presidente de Río Grande Activa, Juan Pablo Deluca detalló que durante la mesa de trabajo “se expuso el perfil de la ciudad como nodo productivo con ubicación estratégica de cara al Atlántico Sur y la Antártida, además de presentar los principales lineamientos de la planificación de la gestión municipal durante los últimos años, con ejes en el desarrollo de la infraestructura y el ordenamiento urbano, las políticas de soberanía alimentaria, la innovación del Estado y el fortalecimiento del sistema de salud municipal”, sostuvo.

Asimismo, se avanzó en una agenda de proyectos estratégicos que presentan potencial para el desarrollo conjunto con empresas de origen chino. Entre ellos se destacó el Parque Agroproductivo de Río Grande, una iniciativa orientada a la producción frutihortícola bajo cubierta con incorporación de tecnología y procesos de tecnificación que permitan fortalecer la soberanía alimentaria y ampliar la capacidad productiva local.

Otro de los proyectos abordados fue el Frigorífico de Tránsito Federal con capacidad exportadora, una iniciativa que permitiría dar un salto de escala a la actual planta municipal de faena ganadera y porcina, ampliando sus posibilidades de desarrollo y proyección comercial. A la vez que también se compartió el proyecto de la Tecnoteca del Conocimiento, un espacio pensado para la formación en oficios digitales y el desarrollo de la economía del conocimiento en la ciudad, iniciativa que despertó interés entre las empresas vinculadas a la comitiva.

En materia turística, el Municipio presentó una serie de propuestas orientadas al desarrollo del circuito turístico local, con proyectos que integran recorridos gastronómicos, culturales y ambientales que buscan potenciar el perfil turístico de Río Grande. Cabe destacar que algunos de los espacios mencionados luego fueron recorridos por la comitiva durante su estadía en la ciudad.

En otro orden, durante la mesa de trabajo se abordó la situación de la industria electrónica radicada en Río Grande. Sobre ello, el Presidente de Río Grande Activa señaló que “China es principal socio comercial de Río Grande, ya que es el mayor proveedor de las piezas, partes e insumos de nuestra industria” y en este sentido, destacó que “el Embajador nos manifestó su compromiso de realizar gestiones con empresas de su país para cuidar este vínculo productivo y a su vez explorar nuevas oportunidades industriales”.

Deluca agregó que “la comitiva visitó las instalaciones de Río Grande Activa, donde dialogamos sobre la posibilidad de avanzar en proyectos de inversión vinculados a la tecnificación de la agroproducción bajo cubierta”. Y por último, resaltó que “este intercambio nos permitió abrir una nueva etapa de diálogo y trabajo conjunto con empresas de origen chino, con el objetivo de impulsar inversiones productivas, transferencia tecnológica y nuevas oportunidades de desarrollo para Río Grande”.