EL MUNICIPIO PRESENTÓ ANTE LA DELEGACIÓN CHINA SU MODELO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Rio Grande 17/03/2026.- En el marco de la visita a la ciudad de ladelegación de la República Popular China encabezada por el embajador en Argentina, Wang Wei, el secretario de Desarrollo Productivo del Municipio de Río Grande, Lic. Facundo Armas, expuso el modelo de desarrollo productivo local y una cartera de proyectos estratégicos orientados a fortalecer la soberanía alimentaria y diversificar la matriz económica de la ciudad.

Durante el encuentro, Armas explicó que la condición insular de Río Grande genera una fuerte dependencia del ingreso de alimentos provenientes del continente, que deben atravesar Chile y cruzar el Estrecho de Magallanes para llegar a la isla. En ese contexto, señaló que actualmente cerca del 10% de los alimentos que se consumen en la ciudad se producen localmente, un indicador que el Municipio busca incrementar a partir de políticas públicas sostenidas.

Frente a este escenario, el Municipio impulsa una estrategia de soberanía alimentaria orientada a ampliar la producción local, generar valor agregado en origen y consolidar a Río Grande como un polo productivo con proyección hacia el Atlántico Sur.

En ese marco, el secretario de Desarrollo Productivo presentó una serie de proyectos estratégicos destinados a fortalecer el sistema productivo local, entre los que se destacan:

– Parque Agroproductivo: iniciativa destinada a concentrar y ordenar la producción de alimentos bajo invernadero, incorporando infraestructura y tecnología para productores locales.

– Nodo Pesquero Multipropósito: infraestructura pensada para potenciar la pesca artesanal, el procesamiento de productos del mar y el desarrollo gastronómico y turístico.

– Planta Acuícola “El Tropezón”: proyecto de producción de trucha arcoíris mediante tecnología de recirculación acuícola sostenible.

– Producción de mejillones con técnica Bouchot: sistema de cultivo intensivo en zonas de marea, con condiciones favorables en la costa fueguina.

– Nuevo frigorífico con tránsito federal y capacidad exportadora: infraestructura clave para fortalecer la cadena cárnica local y proyectar exportaciones.

“Río Grande necesita producir más alimentos, agregar valor en origen y desarrollar nuevas capacidades productivas. La cooperación internacional puede ser una herramienta clave para lograrlo”, destacó Armas durante la exposición.

Como parte de la agenda institucional, la delegación también visitó la histórica Misión Salesiana, donde conocieron aspectos del desarrollo histórico, social y productivo de la región, además de recorrer la producción de tomates agroecológicos impulsada como experiencia concreta de soberanía alimentaria local.

El encuentro permitió además generar un espacio de intercambio técnico con especialistas de la delegación y explorar posibles instancias de cooperación tecnológica, productiva y logística para el desarrollo de Río Grande.