EL MUNICIPIO PRESENTA UN CICLO DE CINE POR LA MEMORIA

El Municipio de Río Grande invita a vecinas y vecinos a participar del Ciclo de Cine por la Memoria, una propuesta cultural que busca generar espacios de encuentro, reflexión y construcción colectiva de la memoria, mediante el lenguaje audiovisual.
Las proyecciones serán en el Museo Municipal “Virginia Choquintel” (Alberdi 555), con entrada libre y gratuita. Cabe resaltar que están destinadas a mayores de 13 años.
La primera función será este viernes 6 de marzo, a las 19 horas, con la exhibición de “Dispararon al Pianista”. Desde el cine de animación documental, la película aborda un caso emblemático vinculado a la dictadura cívico-militar argentina, proponiendo una mirada profunda sobre el terrorismo de Estado y sus consecuencias.
Mientras que la segunda proyección tendrá lugar el viernes 13 de marzo, a las 19 horas, con “Norita”, un documental que recorre la vida y la lucha de Nora Cortiñas, referente histórica de Madres de Plaza de Mayo y su incansable búsqueda de verdad y justicia.
Es importante destacar que, de esta manera, el Museo Virginia Choquientel continúa consolidándose como un espacio abierto a la comunidad, donde el arte y la cultura se constituyen como herramientas para la construcción de la identidad local y la memoria colectiva.
A través de esta iniciativa, el Municipio reafirma su compromiso con la promoción de políticas públicas que fortalecen los derechos humanos, generando instancias culturales que invitan a las nuevas generaciones a conocer y reflexionar sobre nuestra historia.