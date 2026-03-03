EL MUNICIPIO PRESENTA UN CICLO DE CINE POR LA MEMORIA

Rio Grande 03/03/2026.- En el marco de las actividades por la memoria, se llevará adelante un Ciclo de Cine en el Museo Municipal “Virginia Choquintel”. La misma es con entrada libre y gratuita donde se proyectarán las películas: “Dispararon al Pianista” y “Norita”, destinadas a un público mayor de 13 años. De esta forma, el Municipio reafirma su compromiso con la promoción de políticas públicas que fortalecen la memoria, la identidad y los derechos humanos.

El Municipio de Río Grande invita a vecinas y vecinos a participar del Ciclo de Cine por la Memoria, una propuesta cultural que busca generar espacios de encuentro, reflexión y construcción colectiva de la memoria, mediante el lenguaje audiovisual.

Las proyecciones serán en el Museo Municipal “Virginia Choquintel” (Alberdi 555), con entrada libre y gratuita. Cabe resaltar que están destinadas a mayores de 13 años.

La primera función será este viernes 6 de marzo, a las 19 horas, con la exhibición de “Dispararon al Pianista”. Desde el cine de animación documental, la película aborda un caso emblemático vinculado a la dictadura cívico-militar argentina, proponiendo una mirada profunda sobre el terrorismo de Estado y sus consecuencias.

Mientras que la segunda proyección tendrá lugar el viernes 13 de marzo, a las 19 horas, con “Norita”, un documental que recorre la vida y la lucha de Nora Cortiñas, referente histórica de Madres de Plaza de Mayo y su incansable búsqueda de verdad y justicia.

Es importante destacar que, de esta manera, el Museo Virginia Choquientel continúa consolidándose como un espacio abierto a la comunidad, donde el arte y la cultura se constituyen como herramientas para la construcción de la identidad local y la memoria colectiva.

A través de esta iniciativa, el Municipio reafirma su compromiso con la promoción de políticas públicas que fortalecen los derechos humanos, generando instancias culturales que invitan a las nuevas generaciones a conocer y reflexionar sobre nuestra historia.