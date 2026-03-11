EL MUNICIPIO FORTALECE EL TRABAJO CON PRODUCTORES LOCALES PARA CONSOLIDAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE RÍO GRANDE

Rio Grande 11/03/2026.- El Municipio mantiene una agenda de trabajo sostenida con productores locales, a fin de consolidar la producción en la ciudad y afianzar políticas públicas que promuevan iniciativas inclusivas y sustentables.

La gestión municipal redobla esfuerzos para sostener, consolidar y proyectar políticas productivas para el beneficio de la comunidad. En ese sentido, se llevan adelante programas de fomento productivo, inversiones en infraestructura y acciones de articulación con productores y entidades técnicas.



Durante los últimos meses, el Municipio ha fortalecido diversas herramientas orientadas al crecimiento del sector. Entre ellas se destaca el programa “RGA Agroproductiva”, a través del cual, en los últimos meses, se asistió a 238 productores mediante la distribución de 2 millones de plantines de 21 variedades de verduras, con una gran inversión lo que permite a acortar los tiempos productivos y que en muy pocos días tengan verduras frescas para ofrecer en el mercado local.

A esta acción se suma el fortalecimiento de la cadena corta de comercialización -del productor al consumidor- como el Punto RGA Alimentos y el Mercado del Atlántico, donde vecinos y vecinas pueden acceder a productos elaborados por emprendedores, artesanos y productores que representan la identidad productiva de Río Grande.

Cabe destacar que el Mercado del Atlántico, una propuesta inaugurada hace muy pocos meses y que ha tenido un gran impacto en la comunidad de Río Grande, ya que muchos emprendedores pueden ofrecer sus productos de lunes a lunes.



Asimismo, se acompaña constantemente al sector de la producción primaria y con valor agregado, con servicios de al lado de la tierra para promover cultivos a cielo abierto. Se realizó entrega de estufas a biomasa, se facilitan instancias de capacitación continua y el desarrollo de investigaciones aplicadas con instituciones como el INTA y la Universidad de Tierra del Fuego en la Chacra Agroexperimental próxima a inaugurarse.

Asimismo, se destaca la presentación del Sello Avícola Municipal, una política pública destinada a fortalecer la producción avícola local, acompañando a productores y productoras en el cumplimiento de altos estándares de bioseguridad y calidad. Al día de hoy son 13 los productores locales que tienen sello avícola. Dicho número continuará ampliándose para mejorar las buenas prácticas avícolas y que los productos que se comercialicen en la ciudad sean de excelente calidad.

Se destaca, además, el trabajo con el sector porcino. A través del programa Carne Porcina Local, se acompaña a 50 pequeños y medianos productores de Río Grande, quienes han ido creciendo mejorando su infraestructura a través de la articulación público privada, y que hoy abastecen a carnicerías locales durante todo el año.

Río Grande avanza en la construcción de un modelo productivo propio, con identidad local y planificación, basado en el trabajo, el valor agregado y la soberanía alimentaria.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso con el desarrollo productivo de la ciudad, sosteniendo políticas que generen oportunidades y promuevan el crecimiento de la comunidad.